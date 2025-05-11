Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG QUỐC TẾ HƯƠNG GIANG INTERFA GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 29 Hàng Khoai, Hàng Mã, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Tham mưu cho Ban Giám đốc về việc xây dựng bộ nhận diện thương hiệu, xúc tiến các hoạt động mở rộng các kênh phân phối sản phẩm thông qua các hoạt động quảng bá;

Xây dựng, đề xuất chiến lược, chiến thuật Marketing tổng thể phù hợp với Chiến lược kinh doanh của công ty, gia tăng lưu lượng vào các kênh truyền thông chính thức của công ty;

Định hướng, theo dõi và đánh giá các hoạt động nghiên cứu thị trường với các dòng sản phẩm theo định hướng hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty;

Chịu trách nhiệm xây dựng và quản lý thương hiệu (nhận diện, định vị, hình ảnh, hoạt động truyền thông, tài sản thương hiệu...) theo chỉ đạo của Ban Giám đốc;

Chịu trách nhiệm cao nhất về việc tổ chức thực hiện và chất lượng hoạt động marketing, quảng bá thương hiệu, hình ảnh và sản phẩm của công ty ra thị trường và trong nội bộ nhằm thúc đẩy và đạt được mục tiêu của công ty;

Hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu doanh số theo kế hoạch đã được Ban Giám đốc phê duyệt; Chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về kết quả công việc của phòng;

Chịu trách nhiệm quản lý và đánh giá hiệu quả công việc của phòng Marketing (thiết lập mục tiêu, lập kế hoạch, theo dõi, hướng dẫn, đánh giá, phản hồi);

Xây dựng, triển khai và quản lý ngân sách hoạt động Marketing theo định mức được phê duyệt;

Đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ triển khai các công việc chức năng thuộc phòng marketing và phát triển đội ngũ nhân sự tại phòng;

Phối hợp với các phòng, ban; bộ phận khác xây dựng, cập nhật các quy trình nghiệp vụ, hướng dẫn công việc cho Công ty.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp: Tốt nghiệp Cao đẳng/đại học chuyên ngành Marketing, kinh tế, Thương mại.

Kinh nghiệm:

– Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thời trang/ trang sức.

Kỹ năng:

Có tầm nhìn chiến lược và năng lực tổ chức, quản lý công việc chính xác, dứt điểm,

Am hiểu về thời trang

Biết sử dụng thành thạo AI. Có thể đào tạo đội ngũ sử dụng AI áp dụng vào Marketing

Tư duy quản lý, đào tạo đội nhóm,

Tư duy thẩm mỹ, sáng tạo tốt.

Phẩm chất cá nhân:

Trung thực, nhanh nhẹn, linh hoạt;

Có khả năng chịu áp lực cao trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG QUỐC TẾ HƯƠNG GIANG INTERFA GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN sau 2 tháng thử việc tại công ty;

Thưởng tháng lương 13, Đánh giá xem xét điều chỉnh lương hàng năm;

Tham gia các hoạt động do công ty tổ chức: Du lịch, Team Building, Fashion show,...;

Nghỉ lễ, Tết theo quy định nhà nước;

Các hỗ trợ khác theo chính sách Công ty (Ma chay, hiếu, hỉ, thâm niên,..)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG QUỐC TẾ HƯƠNG GIANG INTERFA GROUP

