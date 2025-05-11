Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC T-ENGLISH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu

Mức lương 30 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: G12, LK19A - 19B, Lê Trọng Tấn, Dương Nội, Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 30 - 50 Triệu

Quản lý và lãnh đạo Phòng Marketing:

Dẫn dắt, đào tạo và phát triển đội ngũ marketing, đảm bảo các thành viên có đủ kỹ năng và động lực để thực hiện chiến lược hiệu quả.

Phân công công việc và theo dõi tiến độ nhằm đảm bảo các dự án được hoàn thành đúng hạn.

Đánh giá hiệu suất làm việc và hỗ trợ cải tiến quy trình nhóm để nâng cao hiệu quả.

Phát triển và thực thi chiến lược Marketing:

Xây dựng các chiến lược marketing ngắn hạn và dài hạn phù hợp với mục tiêu phát triển của công ty nhằm thúc đẩy tăng trưởng và nhận diện thương hiệu.

Đặt ra các mục tiêu cụ thể cho chiến dịch và đo lường mức độ thành công dựa trên các mục tiêu này.

Quản lý chiến dịch Marketing đa kênh:

Lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch marketing trên nhiều kênh (online và offline).

Tối ưu hóa chiến dịch để đạt được hiệu quả tối đa và tiếp cận đúng đối tượng mục tiêu.

Quản lý ngân sách Marketing:

Xây dựng và kiểm soát ngân sách marketing, đảm bảo phân bổ nguồn lực hiệu quả để đạt được mục tiêu chiến dịch mà vẫn trong giới hạn tài chính.

Theo dõi và điều chỉnh ngân sách hàng tháng khi cần thiết để tối ưu chi phí.

Phân tích và báo cáo hiệu quả chiến dịch Marketing:

Đo lường và phân tích hiệu quả chiến dịch thông qua các chỉ số như CIR, CPC, CPA và các KPI liên quan.

Cung cấp báo cáo chi tiết và những đề xuất cải tiến để nâng cao hiệu quả cho các chiến dịch trong tương lai.

Nghiên cứu thị trường và đối thủ cạnh tranh:

Thực hiện nghiên cứu thị trường và phân tích hoạt động của đối thủ để nhận diện xu hướng ngành hàng và điều chỉnh chiến lược marketing phù hợp.

Đánh giá nhu cầu và hành vi của nhóm khách hàng mục tiêu nhằm điều chỉnh thông điệp và cách tiếp cận hiệu quả hơn.

Với Mức Lương 30 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 1995 - 2000 (25-30 tuổi)

Bằng cử nhân chuyên ngành Marketing, Quản trị Kinh doanh hoặc các lĩnh vực liên quan.

Có bằng cấp cao hơn là một lợi thế.

Ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing, ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành giáo dục.

Ít nhất 2 năm kinh nghiệm dẫn dắt đội nhóm, bao gồm phân công công việc, hướng dẫn nhân viên và đánh giá hiệu suất làm việc.

Kiến thức vững chắc về các kênh Marketing Online (bao gồm Content, Digital Ads, SEO).

Khả năng xây dựng và triển khai các chiến dịch marketing tích hợp.

Tư duy chiến lược xuất sắc, kỹ năng phân tích tốt và khả năng chuyển đổi dữ liệu thành các chiến lược hành động cụ thể.

Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình xuất sắc, có khả năng xây dựng mối quan hệ với các bên

Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC T-ENGLISH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 30-50 Triệu/ tháng (lương cứng + Thưởng hiệu suất)

Được học hỏi/phát triển trong một môi trường trẻ đầy nhiệt huyết, đề cao giá trị tập thể, tôn trọng sự phát triển của mỗi cá nhân.

Xét duyệt tăng lương cơ bản định kỳ tối thiểu 1 lần/ năm.

Thưởng lương tháng 13 và thưởng cuối năm theo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty.

Được tham gia đóng BHXH theo quy định của pháp luật và theo quy định của công ty.

Được đào tạo hoặc cử đi đào tạo các kỹ năng phục vụ cho công việc, phát triển khả năng của bản thân, khả năng lãnh đạo

Nhiều cơ hội phát triển, thử thách bản thân và thăng tiến lên các vị trí cao cùng sự phát triển của hệ thống với lộ trình thăng tiến rõ ràng

Chính sách phúc lợi đa dạng, hấp dẫn: Du lịch, sinh nhật...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC T-ENGLISH VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin