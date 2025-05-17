Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HWIN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HWIN
Ngày đăng tuyển: 17/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/06/2025
Trưởng phòng Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HWIN

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 01 – 9th AVE Sunrise1, Khu đô thị The Manor Central Park, Đường Nguyễn Xiển, Phường Đại Kim Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Lập kế hoạch và triển khai các chiến lược marketing toàn diện cho sản phẩm/dịch vụ của công ty
Phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh và xu hướng tiêu dùng để đưa ra các đề xuất chiến lược phù hợp.
Quản lý ngân sách marketing và đảm bảo hiệu quả chi tiêu.
Phát triển và quản lý các kênh marketing, bao gồm website, mạng xã hội, email marketing, quảng cáo trực tuyến và truyền thông.
Đề xuất và thực hiện các chương trình khuyến mãi, sự kiện và hoạt động marketing nhằm tăng nhận diện thương hiệu và doanh số bán hàng.
Giám sát và đánh giá hiệu quả của các chiến dịch marketing, báo cáo kết quả và đề xuất các cải tiến.
Quản lý và hướng dẫn đội ngũ marketing, phân công nhiệm vụ và đảm bảo tiến độ công việc.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với các đối tác, nhà cung cấp dịch vụ marketing.
Theo dõi và phân tích các chỉ số KPI liên quan đến marketing, báo cáo định kỳ cho ban lãnh đạo.
Nghiên cứu và cập nhật kiến thức về xu hướng marketing mới, công nghệ và phương pháp tiếp thị hiệu quả.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm việc ở lĩnh vực Marketing.
Có khả năng nhận diện khách hàng mục tiêu, lên kế hoạch sáng tạo và dẫn dắt các chiến dịch marketing theo hướng thu hút, mang tính giáo dục và truyền động lực.
Khả năng làm việc với các con số, đọc hiểu số liệu và xử lý bảng tính.
Kỹ năng lãnh đạo tốt.
Kỹ năng lập kế hoạch chuyên nghiệp.
Kỹ năng quản lý dự án thành thạo.
Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành liên quan đến Marketing.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HWIN Thì Được Hưởng Những Gì

Được đóng BHXH
Xét tăng lương 2 lần/năm hoặc theo năng lực
Văn hóa mở, được thể hiện năng lực bản thân, thử sức với nhiều vị trí không giới hạn
Du lich, teambuilding, các hoạt động nội bộ thường xuyên với công ty.
Cạnh tranh công bằng, cơ hội thăng tiến tốt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HWIN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HWIN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 01 – 9th AVE Sunrise1, Khu đô thị The Manor Central Park, Đường Nguyễn Xiển, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

