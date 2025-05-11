Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty Cổ Phần Quản lý và Phát triển BĐS Thái Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Dự án Khu nhà ở xã hội tại Tổng Kho 3 Lạc Viên (số 142 Lê Lai), phường Máy Chai và phường Cầu Tre, Ngô Quyền, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Nguyên cứu thị trường & đối thủ cạnh tranh:

2. Chiến lược thương hiệu cho từng dự án phụ trách:

3. Truyền thông:

• Lập kế hoạch & đào tạo các phòng ban liên quan trong vấn đề xử lý khủng hoảng truyền thông cho các dự án triển khai

4. Thiết lập mạng lưới đối tác:

5. Quản lý tài sản Marketing :

• Quản lý tài sản quảng cáo, tài khoản website, landingpage,… của dự án

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ, kiến thức và kinh nghiệm:

- Cao Đẳng, Đại học các chuyên ngành Kinh tế, Marketing, Báo chí, Truyền thông, quản trị kinh doanh, thương mại điện tử, v.v.

- Có 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại Công ty Bất động sản (Chủ đầu tư)

2. Kỹ năng:

3. Yêu cầu khác:

Tại Công ty Cổ Phần Quản lý và Phát triển BĐS Thái Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực khi phỏng vấn, Thưởng + tháng lương 13

- Phụ cấp ăn trưa + điện thoại

- BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Nghỉ mát, hoạt động gắn kết, team building.

- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

- Cấp máy tính khi làm việc

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại và nhiều cơ hội thăng tiến

- Thời gian làm việc: Từ 8h00-17h30 (thứ 2-thứ 6), Thứ 7 (từ 8h00-12h00)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Quản lý và Phát triển BĐS Thái Nam

