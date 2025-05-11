Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH MTV ASUKA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 65 Trịnh Công Sơn, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Chịu trách nhiệm quản lý, điều hành mọi hoạt động của Phòng Marketing nhằm nâng cao thương hiệu và các dịch vụ của công ty.

Xây dựng và triển khai chiến lược marketing dài hạn và ngắn hạn phù hợp với mục tiêu và định hướng phát triển của công ty.

Lập kế hoạch marketing cho các dịch vụ hiện tại và các dịch vụ mới sẽ triển khai, đảm bảo ngân sách marketing được sử dụng hiệu quả.

Nghiên cứu thị trường, xác định nhu cầu khách hàng và đối thủ cạnh tranh để đưa ra chiến lược marketing phù hợp.

Xây dựng, triển khai các chiến dịch quảng bá, khuyến mãi, sự kiện và các hoạt động truyền thông để tăng cường sự nhận diện thương hiệu và thúc đẩy doanh thu.

Quản lý các kênh truyền thông (online và offline), bao gồm website, social media, email marketing, và các kênh quảng cáo khác.

Phối hợp với các phòng ban khác để xây dựng chiến lược chăm sóc khách hàng, cải thiện chất lượng dịch vụ và giải quyết các khiếu nại của khách hàng.

Xây dựng, giám sát và tối ưu hóa ngân sách marketing để đảm bảo hiệu quả chi phí.

Lập và triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo nhân viên phòng marketing nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng chuyên môn.

Báo cáo kết quả công việc và hiệu quả các chiến dịch marketing định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi từ 28-40, Tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên chuyên ngành Marketing, Quản trị Kinh doanh hoặc các ngành liên quan.

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên đã làm trong các lĩnh vực, Bảo hiểm, Y tế, Dược,…

Thành thạo tin học văn phòng (Word, PowerPoint, Excel) và các công cụ marketing trực tuyến (Google Ads, Facebook Ads, SEO, Google Analytics,…).

Tại CÔNG TY TNHH MTV ASUKA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương theo năng lực:20 -30 triệu

Được hưởng ưu đãi dành cho CBNV và người thân khi sử dụng các dịch vụ khám chữa bệnh tại Phòng khám;

Được hỗ trợ đầy đủ thiết bị làm việc;

Môi trường làm việc năng động, vui vẻ, nhiều cơ hội phát triển kỹ năng mềm của bản thân;

Tham gia team building, đào tạo, du lịch hàng năm;

Thưởng Lễ, Tết… và các chế độ phúc lợi khác: Sinh nhật, ốm đau/tai nạn (nằm viện), cưới xin, sinh con. Phúc lợi dành cho người thân CBNV (tứ thân phụ mẫu; vợ hoặc chồng; con đẻ), trung thu, 1/6, 2/9,…;

Hưởng chế độ BHXH, BHYT,... theo quy định Nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV ASUKA VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin