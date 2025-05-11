Tuyển Trưởng phòng Marketing HỘ KINH DOANH LAMME 1993 làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

Tuyển Trưởng phòng Marketing HỘ KINH DOANH LAMME 1993 làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

HỘ KINH DOANH LAMME 1993
Ngày đăng tuyển: 11/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/06/2025
HỘ KINH DOANH LAMME 1993

Trưởng phòng Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại HỘ KINH DOANH LAMME 1993

Mức lương
25 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 18, Phạm Ngọc Thạch, Phương Liên, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

Lamme là thương hiệu thời trang dành cho mẹ bầu và sau sinh, với định vị “Làm Mẹ, ghé Lamme” – nơi phụ nữ tìm thấy sự nâng niu, vẻ đẹp và sức mạnh trong hành trình làm mẹ. Chúng tôi đang tìm một Trưởng Phòng Marketing đủ chiến, đủ sâu sắc và đủ bản lĩnh đồng hành cùng CEO trên hành trình xây dựng Lamme trở thành thương hiệu số 1 Việt Nam trong ngành thời trang mẹ và bé. Nhiệm vụ chính của Trưởng Phòng Marketing tại Lamme :
Xây dựng triển khai và kiểm soát hiệu quả chiến lược, kế hoạch Marketing, kế hoạch ngân sách và KPI tháng/quý/năm phù hợp mục tiêu kinh doanh.
Xây dựng chiến lược, định vị, câu chuyện thương hiệu và bộ nhận diện từ màu sắc, phông chữ, hình ảnh đến tone of voice đồng bộ mọi điểm chạm từ online đến các cửa hàng (offline).
Kết hợp với phòng thiết kế, R&D để truyền tải USP sản phẩm và cảm xúc thương hiệu một cách xuyên suốt.
Phân công công việc, kiểm soát hiệu suất và đánh giá KPIs của từng thành viên trong phòng.
Triển khai hoạt động thương hiệu và perfomance theo mục tiêu doanh thu công ty.
Triển khai các chiến dịch Marketing theo mùa vụ, bộ sưu tập hoặc insight hành vi khách hàng mẹ bầu.
Kết hợp bộ phận kinh doanh để thực hiện các chương trình ưu đãi, remarketing.
Review sản phẩm Lamme, chất liệu quảng cáo thị trường, insight khách hàng theo tháng/ quý/ năm.
Phối hợp cùng bộ phận Thiết kế để hiểu rõ USP và sản phẩm cần nhấn mạnh.
Phối hợp cùng phòng Kinh doanh để hiểu insight, hành trình trải nghiệm khách hàng và triển khai các chiến dịch, sản phẩm đảm bảo mục tiêu kinh doanh.
Theo dõi và review các chỉ số kinh doanh: Doanh thu/ Lợi nhuận/ Chi phí.
Tổng hợp và báo cáo định kỳ cho CEO về hiệu quả hoạt động phòng Marketing.

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Quản trị Marketing, Quảng Cáo, Báo Chí … hoặc các chuyên ngành có liên quan.
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Ưu tiên từng làm trong ngành thời trang, mỹ phẩm, tiêu dùng nhanh, thương mại điện tử …
Có kinh nghiệm triển khai các chiến dịch branding lớn, biết đo hiệu quả từ online đến cửa hàng.
Chủ động, quyết liệt, nắm bắt xu hướng nhanh, nhanh nhạy với sự thay đổi của thị trường.
Không ngại thay đổi – không ngại “chiến”.
Có khả năng kể chuyện thương hiệu tốt, có gu thẩm mỹ tốt và hiểu hành vi tiêu dùng thời trang.
Có tư duy chiến lược, mạnh về phân tích số liệu và nghiên cứu thị trường.
Kỹ năng lãnh đạo, quản lý dự án, phân tích dữ liệu và phối hợp liên phòng ban tốt.
Có khả năng gắn kết, đào tạo và dẫn dắt đội ngũ.
Có tư duy làm brand dài hạn, không ngắn hạn chạy KPI.

Tại HỘ KINH DOANH LAMME 1993 Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương : 25 - 35 triệu (có thể deal cao hơn theo năng lực thực tế) + hoa hồng doanh số nhãn hàng + phụ cấp.
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước và Công ty.
Chế độ nâng lương linh hoạt cùng gói phúc lợi hấp dẫn, cạnh tranh so với các công ty cùng ngành.
Được tham gia nhiều khóa đào tạo nâng cao về chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ và các kỹ năng mềm khác.
Lộ trình thăng tiến rõ ràng, nhiều cơ hội học hỏi và phát triển.
Môi trường phát triển thương hiệu bài bản, có tham vọng lớn – không “chạy trend” bừa bãi.
Đội ngũ sáng tạo trẻ, tư duy mở, sẵn sàng thử nghiệm.
Cơ hội tạo dấu ấn cá nhân với một thương hiệu tử tế, thật sự chạm vào cuộc sống của hàng triệu người mẹ.
Được hưởng các chế độ : du lịch, teambuilding và vô số các sự kiện nội bộ công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH LAMME 1993

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

HỘ KINH DOANH LAMME 1993

HỘ KINH DOANH LAMME 1993

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 18 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, HN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

