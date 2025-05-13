Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG A PLUS làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 25 Triệu

Mức lương 17 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà Ngọc Khánh Plaza, số 1 Phạm Huy Thông, Ba Đình, Ba Đình, Quận Ba Đình

Tổ chức, quản lý và triển khai các hoạt động marketing nhằm nâng cao hình ảnh thương hiệu, hỗ trợ hoạt động kinh doanh - phát triển dự án của công ty. Tăng khả năng nhận diện thương hiệu, thu hút khách hàng và tạo lợi thế cạnh tranh.

Lên kế hoạch ngân sách Marketing theo tháng, quý, năm; theo dõi và tối ưu hiệu quả chi tiêu

Xây dựng chiến lược Marketing tổng thể phù hợp với Chiến lược kinh doanh công ty.

Quản trị hình ảnh và truyền thông: phát triển bộ nhận diện thương hiệu như logo, Website, fanpage và các ấn phẩm nội bộ.

Tổ chức thực hiện và kiểm tra, lập báo cáo đánh giá hiệu quả các chương trình marketing và đề xuất điều chỉnh kịp thời.

Quản lý đội ngũ phòng ban Marketing, đào tạo, phân công công việc cho nhân viên.

Hỗ trợ, phối hợp tuyển dụng, phỏng vấn ứng viên marketing

Theo dõi xu hướng thị trường, đối thủ cạnh tranh, đề xuất ý tưởng sáng tạo, giải pháp mới.

Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo từ Ban Giám đốc.

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Marketing, quản trị kinh doanh, truyền thông hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có từ 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Ưu tiên đã có kinh nghiệm lĩnh vực Xây dựng, Bất động sản, Kiến trúc - nội thất.

Có kỹ năng lãnh đạo và tư duy quản lý (đội nhóm).

Kỹ năng giao tiếp tốt, có tư duy linh hoạt nhạy bén, có khả năng kiểm soát tổng thể và xử lý các vấn đề trong team

Có gu thẩm mỹ tốt, có tư duy về chiến lược kinh doanh theo góc nhìn marketing.

Có khả năng lên kế hoạch, phân tích, đánh giá.

Am hiểu về Digital marketing, content, branding và các công cụ truyền thông

Chủ động, sáng tạo, nhạy bén trong việc cập nhật xu hướng thị trường phục vụ cho công việc.

Nhiệt huyết, có tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, quý trọng thời gian, có tính chủ động cao trong công việc.

Công ty cung cấp đầy đủ thiết bị làm việc.

Thưởng lương tháng 13, Thưởng lễ Tết theo quy định của công ty.

Đóng BHYT, BHXH và các chế độ khác theo quy định của nhà nước và công ty sau khi ký hợp đồng chính thức với công ty.

Hình thức review lương sau 6 tháng - 1 năm làm việc theo hiệu suất công việc.

Du lịch team building hàng năm theo chế độ công ty.

Nghỉ lễ theo quy định của Luật Lao động.

