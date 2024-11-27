Tuyển Tư vấn bảo hiểm Công Ty Cổ Phần T.T.S.C làm việc tại Kiên Giang thu nhập 16 - 25 Triệu

Tuyển Tư vấn bảo hiểm Công Ty Cổ Phần T.T.S.C làm việc tại Kiên Giang thu nhập 16 - 25 Triệu

Công Ty Cổ Phần T.T.S.C
Ngày đăng tuyển: 27/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/12/2024
Công Ty Cổ Phần T.T.S.C

Tư vấn bảo hiểm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn bảo hiểm Tại Công Ty Cổ Phần T.T.S.C

Mức lương
16 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Kiên Giang:

- Tp. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Mô Tả Công Việc Tư vấn bảo hiểm Với Mức Lương 16 - 25 Triệu

- Đọc hiểu bản vẽ thiết kế.
- Tổ chức triển khai bản vẽ, giám sát các hoạt động thi công mảng Điện tại công trình
- Giám sát tiến độ, tính toán khối lượng, kiểm soát chất lượng của các hạng mục ngoài công trường đảm bảo đúng thiết kế và đúng hồ sơ mời thầu.
- Thực hiện kiểm tra công trình và đảm bảo tuân thủ các quy định kỹ thuật và tiêu chuẩn chất lượng.
- Điều phối và giám sát nhóm thi công, đảm bảo công việc được thực hiện đúng kỹ thuật và an toàn.
- Làm việc chặt chẽ với bộ phận kỹ thuật và các bên liên quan khác để đảm bảo sự hòa hợp và hiệu quả trong quá trình thi công..
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được BCH công trường và công ty yêu cầu.

Với Mức Lương 16 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp, cao đẳng trở lên các chuyên ngành Kỹ thuật Điện, Điện nhẹ hoặc các ngành có liên quan.
- Có kinh nghiệm làm việc vị trí tương đương từ 2-3 năm trở lên.
- Kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm.
- Sự quan tâm đến chi tiết và khả năng giải quyết vấn đề tốt.

Tại Công Ty Cổ Phần T.T.S.C Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 16.000.000đ – 25.000.000đ (Thỏa thuận theo năng lực)
- Sắp xếp chỗ ở, chi phí sử dụng Điện với ứng viên ngoại tỉnh
- Thưởng chế độ Lễ, Tết, Thưởng % theo dự án, đóng BHXH theo quy định
- Các hoạt động công ty: Du lịch hàng năm, Câu lạc bộ ‘happy run” hàng tháng, Ăn tối cùng Ban lãnh đạo,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần T.T.S.C

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần T.T.S.C

Công Ty Cổ Phần T.T.S.C

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số nhà 132 phố Sài Đồng - Phường Sài Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

