Tuyển Tuyển dụng/Nhân sự thu nhập 5 - 100 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 5 - 100 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Lô E2a - 7, Đường D1, Khu Công nghệ cao, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Tp.HCM, Quận 9

Mô Tả Công Việc

Thực hiện công tác phát triển dự án tại các tỉnh, thành phố trên cả nước theo nhu cầu của Công ty TNHH Giáo dục FPT;

Làm việc, kết nối với các sở, ban ngành để thu thập thông tin các dự án đầu tư (quy hoạch, đất đai, tiến độ,...).

Phân tích đánh giá đầu tư dự án; Lập kế hoạch triển khai thực hiện dự án; Thực hiện các thủ tục pháp lý dự án;

Chuẩn bị hồ sơ đề xuất dự án, hồ sơ dự thầu đối với các dự án đấu thầu lựa chọn Nhà đầu tư; hồ sơ tham gia đấu giá quyền sử dụng đất.

Theo dõi tiến độ xử lý, trực tiếp liên hệ làm việc với các sở ban ngành để phê duyệt, hoàn thiện hồ sơ.

Tham gia công tác đền bù, giải phóng mặt bằng dự án; Thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất; cấp GCN QSDĐ.

Soạn thảo, kiểm tra và kiểm soát rủi ro về mặt pháp lý đối với các văn bản, tài liệu, hợp đồng.

Tham gia tham gia giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Yêu Cầu Công Việc

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp

Có mức thu nhập hấp dẫn

Có cơ hội tham gia các hoạt động đào tạo nâng cao trình độ

Hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe đặc biệt dành cho bản thân và gia đình (FPT care)

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN... theo quy định của Nhà nước

Người nhà được hưởng chế độ ưu đãi học phí khi học tập tại Tổ chức Giáo dục FPT

Các quyền lợi khác: du lịch nghỉ mát hàng năm, tham gia các hoạt động vui chơi giải trí...

Quyền Lợi

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành về Luật (có hiểu biết về pháp lý đầu tư dự án xây dựng); Ưu tiên chuyên ngành Luật Kinh tế.

Hiểu biết về Luật Đầu tư, pháp lý đầu tư và các luật, nghị định... có liên quan (Luật Đất đai, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu, Luật Quy hoạch, Luật Kiến trúc...)

Có kỹ năng tốt trong việc tư vấn, soạn thảo, review các văn bản pháp lý

Có kinh nghiệm tiếp xúc và làm việc về lĩnh vực phát triển dự án với Cơ quan quản lý Nhà nước trong lĩnh vực phát triển bất động sản.

Cách Thức Ứng Tuyển

