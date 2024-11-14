Tuyển Tuyển dụng/Nhân sự thu nhập 5 - 100 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Phân Hiệu Trường Đại học FPT Tại TP HCM
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/12/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Phân Hiệu Trường Đại học FPT Tại TP HCM

Mức lương
5 - 100 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Lô E2a

- 7, Đường D1, Khu Công nghệ cao, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Tp.HCM, Quận 9

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 5 - 100 Triệu

Thực hiện công tác phát triển dự án tại các tỉnh, thành phố trên cả nước theo nhu cầu của Công ty TNHH Giáo dục FPT;
Làm việc, kết nối với các sở, ban ngành để thu thập thông tin các dự án đầu tư (quy hoạch, đất đai, tiến độ,...).
Phân tích đánh giá đầu tư dự án; Lập kế hoạch triển khai thực hiện dự án; Thực hiện các thủ tục pháp lý dự án;
Chuẩn bị hồ sơ đề xuất dự án, hồ sơ dự thầu đối với các dự án đấu thầu lựa chọn Nhà đầu tư; hồ sơ tham gia đấu giá quyền sử dụng đất.
Theo dõi tiến độ xử lý, trực tiếp liên hệ làm việc với các sở ban ngành để phê duyệt, hoàn thiện hồ sơ.
Tham gia công tác đền bù, giải phóng mặt bằng dự án; Thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất; cấp GCN QSDĐ.
Soạn thảo, kiểm tra và kiểm soát rủi ro về mặt pháp lý đối với các văn bản, tài liệu, hợp đồng.
Tham gia tham gia giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Với Mức Lương 5 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
Có mức thu nhập hấp dẫn
Có cơ hội tham gia các hoạt động đào tạo nâng cao trình độ
Hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe đặc biệt dành cho bản thân và gia đình (FPT care)
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN... theo quy định của Nhà nước
Người nhà được hưởng chế độ ưu đãi học phí khi học tập tại Tổ chức Giáo dục FPT
Các quyền lợi khác: du lịch nghỉ mát hàng năm, tham gia các hoạt động vui chơi giải trí...

Tại Phân Hiệu Trường Đại học FPT Tại TP HCM Thì Được Hưởng Những Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành về Luật (có hiểu biết về pháp lý đầu tư dự án xây dựng); Ưu tiên chuyên ngành Luật Kinh tế.
Hiểu biết về Luật Đầu tư, pháp lý đầu tư và các luật, nghị định... có liên quan (Luật Đất đai, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu, Luật Quy hoạch, Luật Kiến trúc...)
Có kỹ năng tốt trong việc tư vấn, soạn thảo, review các văn bản pháp lý
Có kinh nghiệm tiếp xúc và làm việc về lĩnh vực phát triển dự án với Cơ quan quản lý Nhà nước trong lĩnh vực phát triển bất động sản.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Phân Hiệu Trường Đại học FPT Tại TP HCM

Liên Hệ Công Ty

Phân Hiệu Trường Đại học FPT Tại TP HCM

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô E2a-7, Đường D1, Khu Công Nghệ Cao, Long Thạnh Mỹ, Tp Thủ Đức,Tp Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

