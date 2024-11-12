Tuyển Tuyển dụng/Nhân sự thu nhập 20 - 50 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội

Công Ty TNHH Quản Lý Tài Sản Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

Công Ty TNHH Quản Lý Tài Sản Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
Công Ty TNHH Quản Lý Tài Sản Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng

Mức lương
20 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tầng L2B, R6, Royal City, 72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội|||||||||, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 20 - 50 Triệu

Quản lý và Xử lý Tài sản thế chấp (quá hạn từ 91 đến 360 ngày), tiến hành đôn đốc, thu giữ tài sản và các công tác tố tụng bao gồm nhưng không hạn chế:
Kiểm tra thông tin và xác minh nguồn tài chính của khách hàng và đưa ra phương án xử lý thích hợp;
Trực tiếp thực hiện công tác xử lý thu hồi nợ quá hạn thông qua các biện pháp phù hợp (Đôn đốc, miễn giảm lãi, bán đấu giá tài sản, mua tài sản cấn trừ nợ, xử lý rủi ro bằng quỹ dự phòng, lập hồ sơ khởi kiện ra Tòa án, hồ sơ thi hành án ...)
Đánh giá hồ sơ, lập kế hoạch và đại diện VPBank thực hiện tố giác/tố tụng/thi hành án theo ủy quyền tại các cơ quan Công an, Tòa án, Thi hành án, ...;
Tuyệt đối tuân thủ chính sách và quy định của Pháp luật Việt Nam và Ngân hàng VPBank về công tác thu hồi nợ
Thực hiện các công việc và nghiệp vụ khác theo yêu cầu của lãnh đạo;
Trực tiếp xây dựng, triển khai các sáng kiến trong công tác xử lý nợ

Với Mức Lương 20 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành luật, tài chính ngân hàng, kinh tế trở lên
[Hoặc] ít nhất 02 năm kinh nghiệm về tư vấn giải quyết các tranh chấp quan hệ dân sự liên quan đến vay nợ, thế chấp;
Giao tiếp tốt, am hiểu về đời sống xã hội, tình hình kinh tế, thị trường, khách hàng của khu vực;
Quyết đoán, nhạy bén và chịu được áp lực công việc cao;
Thông thạo đường xá; sức khoẻ tốt, chịu khó và kiên trì;
Sử dụng cơ bản tin học văn phòng Word, Excel, Outlook

Tại Công Ty TNHH Quản Lý Tài Sản Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập từ 25 Triệu - 50 Triệu/ tháng
Thưởng KPI tháng;
Lương tháng 13 + Thưởng cuối năm;
Thưởng Quý/Năm, thưởng khác,...
BHXH, BHYT, BHTN theo quy định;
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm;
Bảo hiểm sức khỏe VPBank Care (BH tai nạn 24/7, BH sức khỏe AON, BH người thân);
12 ngày nghỉ phép năm có hưởng lương, nghỉ chế độ có hưởng lương và các dịp Lễ/Tết theo quy định, nhận quà từ VPBank;
Tài khoản VPBank Staff, miễn phí các dịch vụ ngân hàng;
Lãi suất ưu đãi cho CBNV có hiệu quả làm việc xuất sắc; ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Quản Lý Tài Sản Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Quản Lý Tài Sản Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

Công Ty TNHH Quản Lý Tài Sản Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 2, số 296 Phan Xích Long, phường 7, Quận Phú Nhuận , Hồ Chí Minh , Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

