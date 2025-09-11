Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 22 Triệu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
Ngày đăng tuyển: 11/09/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/10/2025
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5

Mức lương
18 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 43/15

- 43/17 Đường 38, Kp.1, Phường An Khánh, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 18 - 22 Triệu

Lập kế hoạch & kiểm soát ngân sách dự án, theo dõi và quản lý chi phí đảm bảo tuân thủ ngân sách đã phê duyệt.
Thực hiện kế toán thuế: lập và quyết toán thuế TNDN, TNCN, báo cáo tài chính, xử lý và giải trình các vấn đề với cơ quan thuế.
Theo dõi chi tiết hợp đồng xây dựng: giá trị, thời gian, hạng mục công trình, công nợ NCC, nhà thầu phụ.
Tiếp nhận, kiểm tra, lập và trình ký hồ sơ thanh toán NCC, thầu phụ, tổ đội thi công, công nhật; cập nhật và đối chiếu công nợ trên phần mềm.
Quản lý tạm ứng quỹ công trình và chi phí bộ phận; đảm bảo chi phí được kiểm soát và hạch toán đúng.
Thu thập chứng từ, ghi chép sổ sách, hạch toán nghiệp vụ phát sinh, kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của chứng từ kế toán.
Phân tích & báo cáo tình hình tài chính dự án định kỳ: doanh thu, chi phí, lợi nhuận, dòng tiền.
Theo dõi thu chi nội bộ văn phòng công ty.
Phối hợp với các bộ phận và nhà thầu để giải quyết các vấn đề tài chính phát sinh, hỗ trợ trong quá trình lập kế hoạch, triển khai và hoàn thành dự án.
Đảm bảo tuân thủ các chính sách kế toán, chuẩn mực.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Địa điểm làm việc: Q. Tân Bình. Tp. HCM

Với Mức Lương 18 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc liên quan.
Kinh nghiệm tối thiểu 3–5 năm kế toán tổng hợp/dự án, ưu tiên từng làm tại công ty xây dựng, nội thất, bất động sản.
Nắm vững nguyên tắc kế toán, quy định thuế, quy trình kế toán dự án.
Thành thạo phần mềm kế toán , MS Office; biết Microsoft Project/Primavera P6 là lợi thế.
Kỹ năng phân tích số liệu, lập báo cáo tài chính chính xác và kịp thời.
Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, giao tiếp và đàm phán tốt.
Trung thực, cẩn thận, chịu áp lực cao, trách nhiệm trong công việc.
Ưu tiên ứng viên có thể nhận việc ngay.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5 Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực.
Thưởng hiệu quả dự án, thưởng KPI.
Được đào tạo nâng cao chuyên môn, cơ hội thăng tiến lên Kế toán Trưởng.
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN và phúc lợi khác đầy đủ theo luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Đường số 38, Khu phố 1 , Phường An Khánh , Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

