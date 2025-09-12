Tuyển Customer Experience Renrui Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Customer Experience Tại Renrui Việt Nam
- Hồ Chí Minh: Lầu 6, 7 Tòa nhà QTSC9, Công viên Phần mềm Quang Trung, Quận 12, TP. HCM, Quận 12
- Hồ Chí Minh: Tòa Nhà Flemington, 182 Lê Đại Hành Quận 11, TP. Hồ Chí Minh., Quận 11
Mô Tả Công Việc Customer Experience Với Mức Lương 8 - 25 Triệu
TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN TƯ VẤN SẢN PHẨM
MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
- Liên hệ, trao đổi khách hàng theo thông tin công ty cung cấp để tư vấn sản phẩm sữa.
- Chăm sóc và giải đáp thắc mắc cho khách hàng.
- Tìm hiểu thêm thông tin khách hàng để tăng doanh số bán hàng.
- Đảm bảo chỉ tiêu theo ngày/tuần/tháng.
Với Mức Lương 8 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG – CSKH
MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
- Gọi ra cho Khách hàng theo dữ liệu công ty cấp sẵn.
- Khách hàng đã/đang sử dụng các dịch vụ vay trả góp, vay tiêu dùng, vay vốn, v.v.
- Nhắc nhở khách hàng về trách nhiệm thanh toán đúng hạn.
- Thuyết phục khách hàng hoàn trả các khoản vay theo đúng cam kết.
- Hỗ trợ khách hàng về các điểm thanh toán, v.v.
Tại Renrui Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
NHÂN VIÊN TƯ VẤN SẢN PHẨM
Phúc lợi đầy đủ:
- Được đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN
- 14 ngày phép/năm
- Khám sức khỏe định kỳ hằng năm
- Tham gia các chương trình thi đua, thưởng nóng, hoạt động nội bộ, teambuilding
NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
Quyền lợi:
- Đầy đủ chính sách phúc lợi BHXH, BHYT, BHTN, BH 24/7.
- 14 ngày phép/năm.
- Lương thưởng tháng 13.
- Chính sách thăng tiến rõ ràng.
- Xét duyệt và điều chỉnh lương hàng năm.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp.
- Được đào tạo kinh nghiệm CSKH và xử lý vấn đề.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Renrui Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
