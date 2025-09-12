Tuyển Customer Experience Renrui Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 25 Triệu

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG – CSKH MÔ TẢ CÔNG VIỆC: - Gọi ra cho Khách hàng theo dữ liệu công ty cấp sẵn. - Khách hàng đã/đang sử dụng các dịch vụ vay trả góp, vay tiêu dùng, vay vốn, v.v. - Nhắc nhở khách hàng về trách nhiệm thanh toán đúng hạn. - Thuyết phục khách hàng hoàn trả các khoản vay theo đúng cam kết. - Hỗ trợ khách hàng về các điểm thanh toán, v.v.

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN TƯ VẤN SẢN PHẨM MÔ TẢ CÔNG VIỆC: - Liên hệ, trao đổi khách hàng theo thông tin công ty cung cấp để tư vấn sản phẩm sữa. - Chăm sóc và giải đáp thắc mắc cho khách hàng. - Tìm hiểu thêm thông tin khách hàng để tăng doanh số bán hàng. - Đảm bảo chỉ tiêu theo ngày/tuần/tháng.

