Tuyển Tuyển dụng thu nhập Từ 7 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương Từ 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - số 10 ngõ 81 Linh Lang, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Từ 7 Triệu

Tiếp nhận yêu cầu, lập kế hoạch và thực hiện công tác tuyển dụng nhân sự cho các phòng ban;

Thực hiện các thủ tục Hợp đồng lao động;

Nhập liệu, cập nhật, quản lý và kiểm soát thông tin nhân sự, hồ sơ nhân viên theo quy định;

Thực hiện hồ sơ năng lực nhân sự cho hồ sơ dự thầu;

Quản lý tài sản;

Quản lý và thực hiện hồ sơ pháp lý của công ty;

Theo dõi nội quy, quy định toàn công ty;

Kiểm soát, thanh toán các chi phí văn phòng liên quan;

Phối hợp cùng bên truyền thông nội bộ tổ chức các sự kiện của công ty: ngày sinh nhật, nghỉ mát, picnic.....;

Thực hiện một số công việc khác theo yêu cầu của Trưởng Phòng.

Với Mức Lương Từ 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ từ 22-24 tuổi.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành hành chính, nhân sự, quản trị, kinh tế, kế toán, ngân hàng.....;

Có tinh thần trách nhiệm cao, chịu khó, cẩn thận và trung thực.

Không nói ngọng, nói lắp, hình thức khá

Kỹ năng tổ chức, sắp xếp và triển khai công việc hợp lý, khoa học

Ưu tiên các ứng viên có tiếng Anh tốt, giao tiếp tốt

Tại Công ty Cổ phần Tư vấn Chuyển giao Công nghệ ITC Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn từ 7.000.000đ/tháng trở lên;

Thưởng cuối năm theo năng lực hoàn thành công việc;

Được đào tạo và cơ hội thăng tiến cao;

BHXH & BHYT theo quy định của Nhà nước;

Nghỉ lễ Tết theo quy định của Nhà nước và Công ty;

Ứng viên được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi xã hội của công ty: Nghỉ mát hàng năm, picnic hàng tháng / quý, thưởng các dịp lễ 30/4; 2/9; tham dự các khóa đào tạo cải thiện kỹ năng, hoạt động văn hóa thể dục thể thao tại công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tư vấn Chuyển giao Công nghệ ITC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin