Tuyển UX Designer thu nhập 60 - 100 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 60 - 100 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh - Nước Ngoài

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 60 - 100 Triệu

Lãnh đạo và quản lý đội ngũ thiết kế, bao gồm các nhà thiết kế Đồ họa, Web và UX UI, bằng cách lập kế hoạch, phân công công việc và phát triển nhân viên. Đảm bảo được tính nhất quán thương hiệu khi thiết kế và phát triển sản phẩm. Phối hợp chặt chẽ với các phòng ban như Marketing và Product Management để điều chỉnh chiến lược thiết kế phù hợp với mục tiêu kinh doanh. Xây dựng và phát triển chiến lược UI/UX tổng thể cho công ty, đặc biệt trong lĩnh vực game Hợp tác chặt chẽ với các bộ phận khác như phát triển sản phẩm, marketing để đảm bảo trải nghiệm người dùng tốt nhất Nghiên cứu và áp dụng các xu hướng thiết kế mới nhất vào các dự án của công ty Tạo ra các hướng dẫn thiết kế và quy trình làm việc chuẩn cho team UI/UX Đánh giá và tối ưu hóa trải nghiệm người dùng dựa trên phản hồi và phân tích dữ liệu Thuyết trình và bảo vệ các ý tưởng thiết kế trước ban lãnh đạo và các bên liên quan

Với Mức Lương 60 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kiến thức sâu rộng về nguyên tắc thiết kế UI/UX, đặc biệt trong lĩnh vực thiết kế game Thành thạo các công cụ thiết kế như Sketch, Adobe Photoshop, Figma và bộ Adobe Creative Suite Hiểu biết HTML/CSS/Javascript. Kỹ năng lãnh đạo và quản lý nhóm xuất sắc Khả năng giao tiếp và thuyết trình tốt Tư duy sáng tạo và khả năng giải quyết vấn đề hiệu quả Ưu tiên nam nữ hướng ngoại, có tinh thần phiêu lưu và công tác nước ngoài dài hạn Khả năng làm việc dưới áp lực cao và quản lý nhiều dự án cùng lúc

Tại CÔNG TY TNHH ID DECOR Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội làm việc trong môi trường sáng tạo và năng động trong lĩnh vực thiết kế và phát triển game Được đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên môn liên tục Tham gia các dự án đa dạng và thú vị trong ngành công nghiệp game Chế độ bảo hiểm sức khỏe toàn diện Chương trình đãi ngộ cạnh tranh, thưởng theo hiệu suất công việc Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và cởi mở Cơ hội thăng tiến rõ ràng trong tổ chức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ID DECOR

