Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Xây Dựng Kiến Nhật - Knc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 9 Triệu

Mức lương Từ 9 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 26/9/1A Lê Thị Kỉnh, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 9 Triệu

- Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực ghế ngoài trời (công ty, khách sạn, nhà hàng, resort, đại lý nội thất).

- Tư vấn sản phẩm và giải pháp phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

- Đàm phán, ký kết hợp đồng và theo dõi quá trình thực hiện hợp đồng.

- Quản lý, chăm sóc khách hàng hiện tại, xây dựng mối quan hệ lâu dài.

- Theo dõi xu hướng thị trường, đề xuất chiến lược kinh doanh hiệu quả.

Với Mức Lương Từ 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm:Tối thiếu 1 năm kinh nghiệm sales B2B (ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm mảng nội thất và các sản phẩm tương tụ)

- Giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt

- Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm

- Hiểu biết về các dòng sản phẩm ghế ngoài trời, vật liệu sản xuất (nhôm, gỗ, mây nhựa, .v..v…)

- Ưu tiên giao tiếp tiếng Anh cơ bản

Yêu cầu khác: Năng động, chủ động, yêu thích kinh doanh và có khả năng chịu được áp lực cao.

Tại Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Xây Dựng Kiến Nhật - Knc Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản từ 9tr - 10tr + thưởng doanh số + hoa hồng

- Thưởng theo kết quả kinh doanh.

- Được đào tạo về sản phẩm và kỹ năng bán hàng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Xây Dựng Kiến Nhật - Knc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.