Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH TMDV Nina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 4 Triệu

Mức lương Từ 4 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Lầu 1 - 2 - 3, Tòa nhà Saigon Tel, Công viên phần mềm Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp,Quận 12, HCM, Quận 12

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Từ 4 Triệu

- Thực tập sinh được đào tạo hoàn toàn miễn phí.

- Tiếp nhận ý kiến từ khách hàng qua điện thoại, liên hệ khách hàng để lên kế hoạch tạo ra website theo yêu cầu khách hàng.

- Tư vấn trực tiếp giao diện, tính năng website phù hợp cho từng ngành nghề.

- Hướng dẫn cho người dùng cách sử dụng phần mềm website.

- Vẽ đặc tả hoặc lên demo để bộ phận thiết kế lên layuot, rồi chuyển qua bộ phận lập trình hoàn chỉnh phần mềm website cho khách hàng.

- Chạy kiểm thử, tham gia vào quá trình bảo hành bảo trì những vấn đề liên quan về kỹ thuật.

- Quản lý website, phát triển triển khai phần mềm webiste cho khách hàng.

- Một số công việc khác theo hướng dẫn và hỗ trợ của quản lý.

Với Mức Lương Từ 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên đang theo học các chuyên ngành Công nghệ thông tin, IT phần mềm, tester, BA,...

- Làm được Full time ( 8h-17h từ thứ 2 tới sáng thứ 7), Hỗ trợ làm theo lịch học , nghỉ phép tối đa 1 buổi 1 tuần.

- Có trách nhiệm trong công việc, thái độ làm việc nghiêm túc, ham học hỏi,

- Giao tiếp tốt.

- Có tư duy, làm việc độc lập và theo nhóm.

- Không yêu cầu kinh nghiệm.

Tại Công Ty TNHH TMDV Nina Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương 100%: Lương cơ bản từ 4 triệu + Thưởng hiệu suất công việc.

- Hỗ trợ sinh viên dấu mộc thực tập và tài liệu, hướng dẫn làm báo cáo thực tập.

- Đào tạo hướng dẫn miễn phí, rõ ràng khi vào làm.

- Cơ hội trở thành nhân viên chính thức.

- Được hưởng tất cả các quyền lợi như nhân viên chính thức như du lịch hàng năm, thưởng, phụ cấp, tham gia các hoạt động của tập thể, công ty tổ chức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TMDV Nina

