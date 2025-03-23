Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh kênh GT Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NINA
- Hồ Chí Minh: Tòa nhà SaigonTel, Lô 46, CVPM Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q. 12, TP HCM, Quận 12
Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh GT Với Mức Lương Thỏa thuận
Tuyển dụng nhân viên văn phòng tại quận 12, gò vấp, hóc môn và các quận lân cận TP. HCM KHÔNG CẦN CỌC
Làm việc trong văn phòng
Lương thoả thuận theo năng lực khi phỏng vấn
Môi trường làm việc hoà đồng, không có chuyện ma cũ bắt nạt ma mới
Làm từ sáng 8h- 17h chiều (cuối tuần có thể caffe chung)
Có trợ cấp đi lại cho người mới hỗ trợ thời gian đầu
ĐÍCH ĐẾN Ở CUỐI CON ĐƯỜNG - VÀO SÀI GÒN KHÔNG CHỈ ĂN CƠM HỘP, SỐNG NHÀ TRỌ CHO QUA NGÀY!
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu gì nhiều - Có đào tạo hết tất cả, chỉ là bạn muốn làm hay không.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NINA Thì Được Hưởng Những Gì
Trợ cấp + LƯƠNG KHÔNG GIỚI HẠN THEO NĂNG LỰC.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NINA
