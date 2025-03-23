Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Hình thức làm việc

Địa điểm làm việc

Tuyển dụng nhân viên văn phòng tại quận 12, gò vấp, hóc môn và các quận lân cận TP. HCM KHÔNG CẦN CỌC

Làm việc trong văn phòng

Lương thoả thuận theo năng lực khi phỏng vấn

Môi trường làm việc hoà đồng, không có chuyện ma cũ bắt nạt ma mới

Làm từ sáng 8h- 17h chiều (cuối tuần có thể caffe chung)

Có trợ cấp đi lại cho người mới hỗ trợ thời gian đầu

ĐÍCH ĐẾN Ở CUỐI CON ĐƯỜNG - VÀO SÀI GÒN KHÔNG CHỈ ĂN CƠM HỘP, SỐNG NHÀ TRỌ CHO QUA NGÀY!