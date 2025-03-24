Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật MK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 7 Đường số 2, KP5, Phường Hiệp BÌnh Chánh, Tp Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Tìm kiếm & phát triển nguồn khách hàng tiềm năng

Tư vấn, bán hàng

Tạo và theo dõi đơn hàng, hồ sơ thanh toán

Quản lý, thu hồi công nợ khách hàng

Chăm sóc khách hàng sau bán hàng

Báo cáo công việc

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Thương mại Điện tử, Kinh tế, kỹ thuật

Có kinh nghiệm bán hàng, ngành hành điện lạnh - gia dụng là lợi thế

Giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe

Năng động, tư duy, sắp xếp và quản lý thời gian tốt

Thành thạo tin học văn phòng, excel

Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật MK Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.

Thu nhập theo năng lực(thưởng, chiết khấu), Thưởng theo kết quả hoạt động kinh doanh.

Hưởng đầy đủ phúc lợi, chính sách theo quy định của công ty: Quà Sinh nhật, thưởng Lễ, Tết; Du lịch hằng năm; xét nâng lương hằng năm;

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN; Chế độ nghỉ Lễ, phép hằng năm theo Bộ Luật Lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật MK

