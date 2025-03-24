Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật MK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật MK
Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 7 Đường số 2, KP5, Phường Hiệp BÌnh Chánh, Tp Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
Tìm kiếm & phát triển nguồn khách hàng tiềm năng
Tư vấn, bán hàng
Tạo và theo dõi đơn hàng, hồ sơ thanh toán
Quản lý, thu hồi công nợ khách hàng
Chăm sóc khách hàng sau bán hàng
Báo cáo công việc
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Thương mại Điện tử, Kinh tế, kỹ thuật
Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật MK Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật MK
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI