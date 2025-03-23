Tuyển Content Creator Công ty cổ phần The Famidoc Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Khu đô thị Văn Phú, Hà Đông, Hà Đông, Quận 7

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Lập kế hoạch và tối ưu hiệu suất sản xuất video Viral/chuyển đổi theo tuần/tháng.

Lên ý tưởng, nội dung và lên kịch bản video chi tiết trên kênhTiktok và các video truyền thông nội bộ.

Nghiên cứu trend, sáng tạo và ứng dụng trend sản xuất nội dung video.

Phối hợp cùng các bộ phận khác triển khai chương trình PR/ marketing, PR thương hiệu/Sản phẩm.

Phối hợp cùng Media quay dựng, giám sát và đánh giá chất lượng video.

Thu thập số liệu, đánh giá xu hướng thị trường, đề xuất các phương án truyền thông phù hợp.

Sử dụng thành thạo các công cụ AI để tối ưu công việc và phân tích hiệu quả nội dung.

Một số công việc khác theo sự phân công của Quản lý.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm liên quan đến Content Creator, Biên kịch, sáng tạo nội dung Viral và chuyển đổi,… Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm triển khai xây kênh Tiktok từ con số 0 và đã có thành tựu.

Đam mê và khả năng lên kịch bản, khả năng viết, truyền đạt tốt.

Sử dụng thành thạo các công cụ AI, Canva, Capcut…

Thường xuyên sử dụng mạng xã hội, bắt trend, biết áp dụng trend trong các sản phẩm và sáng tạo trend mới.

Tại Công ty cổ phần The Famidoc Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lộ trình phát triển rõ ràng, cơ hội thăng tiến nhanh: cơ hội lên Leader trong vòng 6 tháng – 1 năm và có cơ hội thành lãnh đạo chủ chốt trong các dự án mới của DN.

Thu nhập: 15-20M/tháng (Có thể cao hơn tùy năng lực). Trong đó: Lương cứng 10 – 15M (có thể thỏa thuận) + Thưởng hiệu suất KPI + Thưởng nóng xây kênh + Phụ cấp (Thời gian trả lương từ ngày 1-5 hàng tháng).

Xét Review tăng lương: theo hiệu suất công việc hoặc xét tăng lương định kỳ.

Thưởng tháng lương thứ 13, thưởng nóng, lễ, tết,…

Tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu nghiệp vụ và kĩ năng quản lý trong và ngoài công ty với các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực MKT và AI.

Đóng BHXH khi vào chính thức.

Du lịch thường niên, team building, Year End Party, Sinh nhật bản thân/con, hiếu, hỉ…

Nghỉ lễ theo lịch quốc gia: tết dương lịch/âm lịch, 30/4, 2/9,…

Nghỉ phép năm 12 ngày/năm.

Được tôn trọng cá tính và sáng tạo theo phong cách riêng của bạn.

Đóng góp giá trị lớn lao: Mỗi nội dung bạn tạo ra không chỉ giúp phát triển thương hiệu mà còn mang lại những giá trị tích cực cho sức khỏe cộng đồng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần The Famidoc Việt Nam

