Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Xăng Dầu Dầu Khí Miền Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 86 Nguyễn Cửu Vân, P. 17 , Q. Bình Thạnh, Quận 5

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

- Lịch viếng thăm và bán hàng cho khách hàng mỗi ngày trên tuyến bán hàng

- Bám sát và đạt mục tiêu sản lượng gas dân dụng và doanh số bán hàng tiêu dùng mỗi ngày

- Tìm kiếm và khai thác các điểm bán mới trên tuyến bán hàng

- Cập nhật báo cáo bán hàng cho cấp quản lý trực tiếp vào cuối ngày làm việc

- Check in và check out tại cửa hàng.

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Dưới 40 tuổi (Ưu tiên nam)

- Siêng năng, chịu khó và có chí cầu tiến

- Có thể đi công tác

- Yêu thích công việc kinh doanh

Tại Công Ty TNHH Xăng Dầu Dầu Khí Miền Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn không giới hạn:

+ Lương cơ bản HCM 10 triệu + Lương KPIs + thưởng doanh số

- Đóng đầy đủ bảo hiểm theo quy định nhà nước

- Các chính sách phúc lợi khác của công ty như Lễ tết, sinh nhật, cưới hỏi,....

- Được hưởng ưu đãi các dịch vụ , sản phẩm của công ty.

- Môi trường làm việc năng động, thời gian chủ động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Xăng Dầu Dầu Khí Miền Nam

