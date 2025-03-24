Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Xăng Dầu Dầu Khí Miền Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Xăng Dầu Dầu Khí Miền Nam
Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 86 Nguyễn Cửu Vân, P. 17 , Q. Bình Thạnh, Quận 5
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu
- Lịch viếng thăm và bán hàng cho khách hàng mỗi ngày trên tuyến bán hàng
- Bám sát và đạt mục tiêu sản lượng gas dân dụng và doanh số bán hàng tiêu dùng mỗi ngày
- Tìm kiếm và khai thác các điểm bán mới trên tuyến bán hàng
- Cập nhật báo cáo bán hàng cho cấp quản lý trực tiếp vào cuối ngày làm việc
- Check in và check out tại cửa hàng.
Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Dưới 40 tuổi (Ưu tiên nam)
- Siêng năng, chịu khó và có chí cầu tiến
- Có thể đi công tác
- Yêu thích công việc kinh doanh
Tại Công Ty TNHH Xăng Dầu Dầu Khí Miền Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập hấp dẫn không giới hạn:
+ Lương cơ bản HCM 10 triệu + Lương KPIs + thưởng doanh số
- Đóng đầy đủ bảo hiểm theo quy định nhà nước
- Các chính sách phúc lợi khác của công ty như Lễ tết, sinh nhật, cưới hỏi,....
- Được hưởng ưu đãi các dịch vụ , sản phẩm của công ty.
- Môi trường làm việc năng động, thời gian chủ động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Xăng Dầu Dầu Khí Miền Nam
