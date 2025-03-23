Tuyển Backend Developer CÔNG TY TNHH DIGITECH SOLUTIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà SBI, Đường 03, CVPM Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết kế và phát triển API: Xây dựng các API RESTful hoặc GraphQL để phục vụ dữ liệu cho frontend và các hệ thống khác.

Quản lý cơ sở dữ liệu: Thiết kế, tối ưu truy vấn SQL (PostgreSQL, MySQL, SQL Server) hoặc NoSQL (MongoDB, Firebase, Redis).

Xây dựng hệ thống xử lý dữ liệu: Tối ưu logic nghiệp vụ, thực hiện các tác vụ batch, xử lý hàng đợi (queue) bằng Redis, RabbitMQ, BullMQ.

Quản lý bảo mật và phân quyền: Xử lý xác thực người dùng (JWT, OAuth, OpenID Connect), bảo vệ dữ liệu và chống các cuộc tấn công như SQL Injection, XSS, CSRF.

Injection, XSS, CSRF.

Tích hợp API với các hệ thống khác: Làm việc với các hệ thống thanh toán (PayPal, Stripe, VNPAY), email (SendGrid, Mailgun), SMS (Zalo ZNS),...

Quản lý hiệu suất và tối ưu hệ thống: Caching (Redis, Memcached), load balancing, tối ưu tốc độ truy vấn, giảm độ trễ API.

Triển khai và vận hành hệ thống: Sử dụng Docker, Kubernetes, CI/CD (GitHub Actions, GitLab CI).

Xử lý lỗi và gỡ lỗi: Phân tích log, debugging hệ thống, xử lý lỗi runtime.

Ứng dụng AI hỗ trợ trong coding: code completion, debug, refactor, unit test…

Đảm bảo chất lượng mã nguồn: Viết code sạch, dễ bảo trì, tuân thủ các tiêu chuẩn lập trình và best practices.

Thực hiện theo quy trình Agile/Scrum: Tham gia họp sprint planning, daily stand-up, review, và retrospective để đảm bảo tiến độ và chất lượng sản phẩm.

Nghiên cứu và áp dụng công nghệ mới: Cập nhật xu hướng công nghệ, đề xuất giải pháp cải tiến hiệu suất và tối ưu hệ thống.

Xử lý sự cố kỹ thuật và bảo trì hệ thống: Giám sát, phát hiện lỗi, tối ưu hiệu suất và đảm bảo hệ thống vận hành ổn định.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ Phần mềm, Khoa học Máy tính hoặc lĩnh vực liên quan.

Node.js (NestJS, ExpressJS)

C# (.NET Core 5+)

Có kinh nghiệm xây dựng và triển khai hệ thống Microservices.

Thành thạo Docker, Linux, Git, CI/CD.

Hiểu và triển khai tốt RESTful API, WebSocket, tối ưu hiệu suất API.

PostgreSQL, MySQL, MongoDB

Viết và tối ưu truy vấn, cải thiện hiệu suất database.

Tích hợp hệ thống bên thứ ba: Firebase, cổng giao hàng, cổng thanh toán (Stripe, PayPal, VNPAY).

Có kinh nghiệm xử lý Task Scheduler, Background Job, Queue Processing (BullMQ, RabbitMQ, Kafka).

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trên nền tảng SaaS.

Khả năng thiết kế và đề xuất giải pháp kiến trúc hệ thống phù hợp với yêu cầu dự án.

Lợi thế nếu có kinh nghiệm với Python (Flask, Django).

Nắm vững các tiêu chuẩn bảo mật API & bảo vệ dữ liệu (JWT, OAuth2, OWASP Top 10).

Có hiểu biết về quy trình phát triển phần mềm Agile/Scrum, tham gia Sprint Planning, Daily Standup, Code Review.

Khả năng tự học nhanh và thích nghi với công nghệ mới, sẵn sàng cập nhật xu hướng.

Chủ động trong công việc, có tinh thần trách nhiệm cao, cam kết với tiến độ và chất lượng.

Kỹ năng làm việc nhóm tốt, sẵn sàng hỗ trợ đồng đội để đạt mục tiêu chung.

Đam mê công nghệ, linh hoạt trong việc tiếp cận và sử dụng các công cụ, framework mới.

Tại CÔNG TY TNHH DIGITECH SOLUTIONS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh, tùy thuộc vào kinh nghiệm và khả năng

Chế độ chính sách lương, thưởng, BHXH, BHYT, BHTN,... đầy đủ.

Có cơ hội trở thành một trong những vị trí key của Công ty

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và chuyên nghiệp

Được đào tạo kỹ năng, công nghệ mới Chuyển đổi số, AI,..

Được huấn luyện đào tạo phát triển năng lực (Kiến thức, kỹ năng, thái độ, thói quen) và định hướng phát triển sự nghiệp để thành công.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DIGITECH SOLUTIONS

