Tuyển Backend Developer CÔNG TY TNHH DIGITECH SOLUTIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH DIGITECH SOLUTIONS
Ngày đăng tuyển: 23/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/04/2025
CÔNG TY TNHH DIGITECH SOLUTIONS

Backend Developer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Backend Developer Tại CÔNG TY TNHH DIGITECH SOLUTIONS

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tòa nhà SBI, Đường 03, CVPM Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết kế và phát triển API: Xây dựng các API RESTful hoặc GraphQL để phục vụ dữ liệu cho frontend và các hệ thống khác.
Thiết kế và phát triển API:
Quản lý cơ sở dữ liệu: Thiết kế, tối ưu truy vấn SQL (PostgreSQL, MySQL, SQL Server) hoặc NoSQL (MongoDB, Firebase, Redis).
Quản lý cơ sở dữ liệu:
Xây dựng hệ thống xử lý dữ liệu: Tối ưu logic nghiệp vụ, thực hiện các tác vụ batch, xử lý hàng đợi (queue) bằng Redis, RabbitMQ, BullMQ.
Xây dựng hệ thống xử lý dữ liệu:
Quản lý bảo mật và phân quyền: Xử lý xác thực người dùng (JWT, OAuth, OpenID Connect), bảo vệ dữ liệu và chống các cuộc tấn công như SQL Injection, XSS, CSRF.
Quản lý bảo mật và phân quyền:
Injection, XSS, CSRF.
Tích hợp API với các hệ thống khác: Làm việc với các hệ thống thanh toán (PayPal, Stripe, VNPAY), email (SendGrid, Mailgun), SMS (Zalo ZNS),...
Tích hợp API với các hệ thống khác:
Quản lý hiệu suất và tối ưu hệ thống: Caching (Redis, Memcached), load balancing, tối ưu tốc độ truy vấn, giảm độ trễ API.
Quản lý hiệu suất và tối ưu hệ thống:
Triển khai và vận hành hệ thống: Sử dụng Docker, Kubernetes, CI/CD (GitHub Actions, GitLab CI).
Triển khai và vận hành hệ thống:
Xử lý lỗi và gỡ lỗi: Phân tích log, debugging hệ thống, xử lý lỗi runtime.
Xử lý lỗi và gỡ lỗi:
Ứng dụng AI hỗ trợ trong coding: code completion, debug, refactor, unit test…
Ứng dụng AI hỗ trợ trong coding:
Đảm bảo chất lượng mã nguồn: Viết code sạch, dễ bảo trì, tuân thủ các tiêu chuẩn lập trình và best practices.
Đảm bảo chất lượng mã nguồn
Thực hiện theo quy trình Agile/Scrum: Tham gia họp sprint planning, daily stand-up, review, và retrospective để đảm bảo tiến độ và chất lượng sản phẩm.
Thực hiện theo quy trình Agile/Scrum
Nghiên cứu và áp dụng công nghệ mới: Cập nhật xu hướng công nghệ, đề xuất giải pháp cải tiến hiệu suất và tối ưu hệ thống.
Nghiên cứu và áp dụng công nghệ mới
Xử lý sự cố kỹ thuật và bảo trì hệ thống: Giám sát, phát hiện lỗi, tối ưu hiệu suất và đảm bảo hệ thống vận hành ổn định.
Xử lý sự cố kỹ thuật và bảo trì hệ thống

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ Phần mềm, Khoa học Máy tính hoặc lĩnh vực liên quan.
Node.js (NestJS, ExpressJS)
C# (.NET Core 5+)
Có kinh nghiệm xây dựng và triển khai hệ thống Microservices.
Thành thạo Docker, Linux, Git, CI/CD.
Hiểu và triển khai tốt RESTful API, WebSocket, tối ưu hiệu suất API.
PostgreSQL, MySQL, MongoDB
Viết và tối ưu truy vấn, cải thiện hiệu suất database.
Tích hợp hệ thống bên thứ ba: Firebase, cổng giao hàng, cổng thanh toán (Stripe, PayPal, VNPAY).
Có kinh nghiệm xử lý Task Scheduler, Background Job, Queue Processing (BullMQ, RabbitMQ, Kafka).
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trên nền tảng SaaS.
Khả năng thiết kế và đề xuất giải pháp kiến trúc hệ thống phù hợp với yêu cầu dự án.
Lợi thế nếu có kinh nghiệm với Python (Flask, Django).
Nắm vững các tiêu chuẩn bảo mật API & bảo vệ dữ liệu (JWT, OAuth2, OWASP Top 10).
Có hiểu biết về quy trình phát triển phần mềm Agile/Scrum, tham gia Sprint Planning, Daily Standup, Code Review.
Khả năng tự học nhanh và thích nghi với công nghệ mới, sẵn sàng cập nhật xu hướng.
Chủ động trong công việc, có tinh thần trách nhiệm cao, cam kết với tiến độ và chất lượng.
Kỹ năng làm việc nhóm tốt, sẵn sàng hỗ trợ đồng đội để đạt mục tiêu chung.
Đam mê công nghệ, linh hoạt trong việc tiếp cận và sử dụng các công cụ, framework mới.

Tại CÔNG TY TNHH DIGITECH SOLUTIONS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh, tùy thuộc vào kinh nghiệm và khả năng
Chế độ chính sách lương, thưởng, BHXH, BHYT, BHTN,... đầy đủ.
Có cơ hội trở thành một trong những vị trí key của Công ty
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và chuyên nghiệp
Được đào tạo kỹ năng, công nghệ mới Chuyển đổi số, AI,..
Được huấn luyện đào tạo phát triển năng lực (Kiến thức, kỹ năng, thái độ, thói quen) và định hướng phát triển sự nghiệp để thành công.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DIGITECH SOLUTIONS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DIGITECH SOLUTIONS

CÔNG TY TNHH DIGITECH SOLUTIONS

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà SBI, Đường 03, CVPM Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

