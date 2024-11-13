Tuyển Video Editor thu nhập 12 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: số 34, lô N07A, Khu đô thị mới Dịch Vọng, phường Dịch Vọng, Cầu Giấy

Dựng video cho các kênh online như Youtube, Facebook, Tik Tok,... và các video trình chiếu khác từ những công đoạn đầu tiên cho đến sản phẩm hoàn thiện (cắt dựng footages, color grading, effect, music & sound,...).

Sản xuất và quay các video indoor & outdoor (set up ánh sáng, góc quay và theo dõi kỹ thuật suốt quá trình quay để đảm bảo chất lượng hình ảnh).

Phối hợp với các thành viên trong bộ phận marketing để lên ý tưởng cắt dựng, làm màu, hiệu ứng,... cho các chiến dịch truyền thông của công ty.

Lên ý tưởng, thiết kế các Visual Led cho các chương trình, sự kiện.

Cập nhật các xu hướng phổ biến trên mạng xã hội và áp dụng vào các sản phẩm video của công ty.

Hỗ trợ kỹ thuật livestream.

Cập nhật và đề xuất các máy móc, thiết bị cải thiện chất lượng video.

Bảo trì & duy trì chất lượng của các thiết bị quay dựng

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm dựng, chỉnh sửa video

Sử dụng thành thạo các phần mềm dựng video như Premier, After Effect,... UV làm VFX là 1 lợi thế

Có kỹ năng tốt về chỉnh sửa, cắt ghép video, color grading, bố cục, xử lý phông xanh, encoding, sản xuất âm thanh,...

Có khả năng thực hiện các motion graphic đơn giản.

Có thẩm mỹ tốt về hình ảnh, đồ hoạ, ánh sáng,...

Hiểu biết, từng có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực truyền thông là lợi thế.

Nhiệt tình & đảm bảo deadline trong công việc

Làm việc từ thứ 2 - thứ 6 (9h00 – 18h00), Thứ 7 làm việc cách tuần (9h00-17g00).

Được hưởng các điều khoản khác theo quy định nhà nước: Nghỉ lễ, Tết, đóng BHXH - BHYT, thưởng lễ, Tết, sinh nhật...

Được review lương 6 tháng/ lần.

Mức lương: 12.000.000 – 15.000.000 vnđ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG HALOTIMES

