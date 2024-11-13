Tuyển Video Editor thu nhập 12 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG HALOTIMES
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG HALOTIMES

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG HALOTIMES

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: số 34, lô N07A, Khu đô thị mới Dịch Vọng, phường Dịch Vọng, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Dựng video cho các kênh online như Youtube, Facebook, Tik Tok,... và các video trình chiếu khác từ những công đoạn đầu tiên cho đến sản phẩm hoàn thiện (cắt dựng footages, color grading, effect, music & sound,...).
Sản xuất và quay các video indoor & outdoor (set up ánh sáng, góc quay và theo dõi kỹ thuật suốt quá trình quay để đảm bảo chất lượng hình ảnh).
Phối hợp với các thành viên trong bộ phận marketing để lên ý tưởng cắt dựng, làm màu, hiệu ứng,... cho các chiến dịch truyền thông của công ty.
Lên ý tưởng, thiết kế các Visual Led cho các chương trình, sự kiện.
Cập nhật các xu hướng phổ biến trên mạng xã hội và áp dụng vào các sản phẩm video của công ty.
Hỗ trợ kỹ thuật livestream.
Cập nhật và đề xuất các máy móc, thiết bị cải thiện chất lượng video.
Bảo trì & duy trì chất lượng của các thiết bị quay dựng

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm dựng, chỉnh sửa video
Sử dụng thành thạo các phần mềm dựng video như Premier, After Effect,... UV làm VFX là 1 lợi thế
Có kỹ năng tốt về chỉnh sửa, cắt ghép video, color grading, bố cục, xử lý phông xanh, encoding, sản xuất âm thanh,...
Có khả năng thực hiện các motion graphic đơn giản.
Có thẩm mỹ tốt về hình ảnh, đồ hoạ, ánh sáng,...
Hiểu biết, từng có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực truyền thông là lợi thế.
Nhiệt tình & đảm bảo deadline trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG HALOTIMES Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc từ thứ 2 - thứ 6 (9h00 – 18h00), Thứ 7 làm việc cách tuần (9h00-17g00).
Được hưởng các điều khoản khác theo quy định nhà nước: Nghỉ lễ, Tết, đóng BHXH - BHYT, thưởng lễ, Tết, sinh nhật...
Được review lương 6 tháng/ lần.
Mức lương: 12.000.000 – 15.000.000 vnđ
12.000.000 – 15.000.000

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG HALOTIMES

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG HALOTIMES

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Trụ sở: Số 39 đường 37, P. An Khánh, TP. Thủ Đức, HCM Văn phòng đại diện: Số 34, N07A, KĐTM Dịch Vọng, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

