Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT XÔ HÀ NỘI làm việc tại Long An thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT XÔ HÀ NỘI
Ngày đăng tuyển: 05/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/08/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT XÔ HÀ NỘI

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT XÔ HÀ NỘI

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Long An: 20a Lê Văn Nhung, phường Mỹ Bình, Long Xuyên, Thành phố Tân An

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Duyệt và kiểm soát các chứng từ thu chi của kế toán nội bộ
- Kiểm tra, theo dõi, phân tích và đôn đốc công nợ; đề xuất xử lý các khoản công nợ quá hạn và nợ xấu
- Kiểm tra tính hợp lệ của các chứng từ, hóa đơn trước khi nhập vào sổ sách kế toán
- Hạch toán và quản lý và đối chiếu các khoản công nợ phải trả
- Tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm
- Hạch toán các khoản phân bổ chi phí và các khoản trích khấu hao.
- Hoạch toán các định khoản phát sinh và đối chiếu các số liệu chi tiết cũng như tổng hợp giữa các phòng ban trong doanh nghiệp.
- Kiểm tra đối chiếu tổng hợp, cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.
- Kiểm tra đối chiếu số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.
- Thực hiện các báo cáo cuối tháng: Báo cáo tài chính nội bộ, báo cáo kiểm kê chênh lệch nguyên vật liệu … và các báo cáo khác theo sự công của Trưởng phòng Kế toán và Ban giám đốc Công ty.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ, từ 30-45 tuổi
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán
- Kinh nghiệm làm việc ít nhất 2 năm ở vị trí tương đương
- Thi hành nghiệp vụ chính xác và đúng qui định, nắm vững các kiến thức chuyên môn kế toán
- Kỹ năng giao tiếp, sắp xếp công việc và quản lý chứng từ tốt
- Thành thạo vi tính văn phòng, thành thạo MS Word, Excel, phần mềm kế toán
- Cần mẫn, cẩn thận, có trách nhiệm với công việc
- Có sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, hoạt bát, trung thực, nghiêm túc trong công việc
- Đam mê công việc, hòa đồng và có khả năng chịu được áp lực công việc cao

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT XÔ HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng lương tháng thứ 13.
- Hưởng 12 ngày nghỉ phép năm
- Hưởng đầy đủ các chế độ (BHXH; BHYT; BHTN) và các quyền lợi khác theo quy định của Công ty (các ngày Lễ, Tết)
- Môi trường nhân sự trẻ - năng động.
- Văn phòng làm việc hiện đại.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT XÔ HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT XÔ HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT XÔ HÀ NỘI

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

