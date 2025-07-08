Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH PHÚ DUNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

• Tìm nguồn tuyển dụng Kỹ thuật viên Spa và đăng tin

• Sàng lọc và liên hệ ứng viên đặt lịch phỏng vấn

• Phỏng vấn và đánh giá ứng viên

• Theo dõi ứng viên trong suốt quá trình học việc và thử việc

• Kết nối và xây dựng nguồn ứng viên tiềm năng

• Chịu trách nhiệm KPI tuyển dụng, đảm bảo số lượng nhân sự các phòng ban, bộ phận

• Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực định kỳ năm, quý, tháng

• Lập ngân sách nhân sự và tính toán lương

• Tổng hợp kết quả và báo cáo theo quy định

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nam hoặc nữ, từ 25 đến 35 tuổi.

• Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành nhân sự, quản trị nguồn nhân lực hoặc các ngành liên quan.

• Kinh nghiệm ít nhất 1 năm trong lĩnh vực tuyển dụng, ưu tiên trong ngành spa hoặc dịch vụ khách hàng.

• Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và giải quyết vấn đề tốt.

• Sử dụng thành thạo các công cụ tuyển dụng trực tuyến và phần mềm văn phòng.

Tại CÔNG TY TNHH PHÚ DUNG Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập 12,000,000 - 15,000,000VNĐ, bao gồm Lương cứng 7,000,000VNĐ + Thưởng theo số lượng và chất lượng tuyển dụng.

• Cơ hội được phát triển lên các vị trí HR Manager khi thể hiện năng lực.

• Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, nghỉ phép, lễ, Tết theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÚ DUNG

