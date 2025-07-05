Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NHẬT MINH 39 làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NHẬT MINH 39
Ngày đăng tuyển: 05/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/07/2025
Kỹ sư hiện trường

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư hiện trường Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NHẬT MINH 39

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Quảng Ninh: Tp Hạ Long, Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư hiện trường Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

• Nắm chắc các công việc và điều khoản thực thi theo hợp đồng, nắm rõ được thiết kế và yêu cầu kỹ thuật của dự án;
• Triển khai bản vẽ thi công cho thầu phụ, tổ đội thi công trực tiếp;
• Lập biện pháp, tiến độ thi công; bóc tách, dự trù vật tư, lập kế hoạch sử dụng nhân lực, vật tư, máy móc thiết bị;
• Triển khai kế hoạch thi công, thực hiện nghiệm thu đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng cam kết với Chủ đầu tư;
• Chủ động làm việc với Tư vấn, Chủ đầu tư;

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học, cao đẳng chuyên ngành Xây dựng
• Kinh nghiệm: Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm
• Sử dụng thành thạo autocad, excel, word;
• Có khả năng làm hồ sơ – khối lượng thanh toán, sử dụng phần mềm project là lợi thế;
• Nhanh nhẹn, nhiệt tình, trung thực.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NHẬT MINH 39 Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương thoả thuận.
• Các chế độ BHYT, BHXH theo quy định của Luật lao động;
• Được Công ty hỗ trợ chi trả tiền đi lại, tiền ăn, nhà ở trong quá trình thi công;
• Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện, cơ hội phát triển tốt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NHẬT MINH 39

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NHẬT MINH 39

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Thành Phố Hạ Long - Quảng Ninh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

