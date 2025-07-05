Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NHẬT MINH 39 làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Quảng Ninh: Tp Hạ Long, Huyện Quảng Ninh

• Nắm chắc các công việc và điều khoản thực thi theo hợp đồng, nắm rõ được thiết kế và yêu cầu kỹ thuật của dự án;

• Triển khai bản vẽ thi công cho thầu phụ, tổ đội thi công trực tiếp;

• Lập biện pháp, tiến độ thi công; bóc tách, dự trù vật tư, lập kế hoạch sử dụng nhân lực, vật tư, máy móc thiết bị;

• Triển khai kế hoạch thi công, thực hiện nghiệm thu đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng cam kết với Chủ đầu tư;

• Chủ động làm việc với Tư vấn, Chủ đầu tư;

• Tốt nghiệp Đại học, cao đẳng chuyên ngành Xây dựng

• Kinh nghiệm: Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm

• Sử dụng thành thạo autocad, excel, word;

• Có khả năng làm hồ sơ – khối lượng thanh toán, sử dụng phần mềm project là lợi thế;

• Nhanh nhẹn, nhiệt tình, trung thực.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NHẬT MINH 39 Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương thoả thuận.

• Các chế độ BHYT, BHXH theo quy định của Luật lao động;

• Được Công ty hỗ trợ chi trả tiền đi lại, tiền ăn, nhà ở trong quá trình thi công;

• Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện, cơ hội phát triển tốt.

