Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ Pro Company
Ngày đăng tuyển: 15/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/09/2025
Trợ lý kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 19 Phố Huế, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

-Xử lý đơn hàng & hợp đồng.
-Quản lý dữ liệu & báo cáo.
-Điều phối thông tin giữa các phòng ban.
-Hỗ trợ triển khai chương trình kinh doanh
-Tiếp nhận & kiểm tra tính hợp lệ của đơn hàng từ bộ phận kinh doanh/khách hàng.
- Nhập và quản lý đơn hàng trên ERP/CRM.
- Theo dõi tiến độ giao hàng, phối hợp với kho & vận chuyển để đảm bảo đúng hạn.
- Soạn thảo, lưu trữ hợp đồng, phụ lục, biên bản bàn giao.
- Quản lý dữ liệu & báo cáo
-Cập nhật thông tin khách hàng, giá bán, chương trình khuyến mại.
- Tổng hợp, đối soát và báo cáo doanh số bán hàng (Sell-in, Sell-out) theo ngày/tuần/tháng.
- Theo dõi công nợ và phối hợp với kế toán để đối chiếu thanh toán.
- Hỗ trợ chương trình kinh doanh
- Thực hiện thủ tục khuyến mại, chiết khấu, quà tặng.
- Phối hợp Marketing & Sales chuẩn bị POSM, bảng giá, tài liệu bán hàng.
- Giải quyết nhanh các yêu cầu hoặc phát sinh liên quan đến đơn hàng.
- Điều phối thông tin
-Là đầu mối liên lạc giữa Sales, Kho, Kế toán, Marketing và đối tác bán hàng.
- Truyền đạt kịp thời, chính xác thông tin về hàng hóa, giá, chương trình khuyến mại.
- Hỗ trợ hành chính cho đội kinh doanh (đặt vé, khách sạn, lịch họp…) khi cần.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp Đại học (ưu tiên Kinh tế, Quản trị, Kế toán).
-Thành thạo Excel, phần mềm ERP/CRM.
-Cẩn thận, chính xác, quản lý thời gian tốt.
-Giao tiếp, phối hợp đa phòng ban.
-Ít nhất 3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.
- Kinh nghiệm Sales Admin, Customer Service hoặc Kế toán bán hàng là lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện..
- Phụ cấp cha mẹ già 400.000đ/người
- Học bổng thắp sáng tương lai con trẻ - Phúc lợi cho con:
- 3 năm làm việc liên tục được cộng 1 ngày phép
- Thưởng ngày Tết dương lịch, Tết nguyên đán, Lễ Quốc khánh,...
- Phúc lợi thăm hỏi: Hôn nhân, sinh nhật, ốm đau
- Nghỉ mát hàng năm
- Hỗ trợ 30%-50% khi mua SP Kangaroo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: TRỤ SỞ TẬP ĐOÀN: Tầng 5, Tòa nhà Ocean Park, Số 1 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

