Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ

banner-company

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ

100 - 499 Nhân viên
0 người theo dõi

Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ

Công ty CP Sản xuất & Công nghệ Nhựa Pha Lê (tiền thân là Công ty CP Khoáng Sản Pha Lê) được thành lập vào năm 2008. Khởi đầu từ một nhà máy khai khoáng nhỏ, công ty đã phát triển thành một doanh nghiệp có tiếng với đầy đủ chức năng đặt trụ sở tại Hà Nội và có hai chi nhánh chiến lược tại thành phố cảng Hải Phòng và Nghệ An. Hiện tại Pha Lê đang sở hữu 5 mỏ khoáng sản: 2 mỏ đá Granite tại Ninh Thuận, 3 mỏ đá cẩm thạch trắng tại Nghệ An và đặc biệt là mỏ đá CaCO3 tại núi Thung Hung, Quỳ Hợp có diện tích trên 10 ha. Mỏ đá này được đánh giá là một trong những nguồn đá cẩm thạch có chất lượng tốt nhất trên thế giới xét về độ sáng và độ trắng với trữ lượng dồi dào lên tới 5,000,000 m3. Với nguồn nguyên liệu thô sẵn có, trong 8 năm qua Nhựa Pha Lê đã tập trung đầu tư vào các phương pháp khai thác tiên tiến nhất đặc biệt là công nghệ xử lý để có thể chủ động quản lý chất lượng sản phẩm một cách tốt nhất nhằm đáp ứng thị trường nội địa cũng như quốc tế với sản lượng từ 300,000 đến 500,000 tấn một năm. Công ty CP Sản xuất & Công nghệ Nhựa Pha Lê (tiền thân là Công ty CP Khoáng Sản Pha Lê) được thành lập vào năm 2008. Khởi đầu từ một nhà máy khai khoáng nhỏ, công ty đã phát triển thành một doanh nghiệp có tiếng với đầy đủ chức năng đặt trụ sở tại Hà Nội và có hai chi nhánh chiến lược tại thành phố cảng Hải Phòng và Nghệ An. Hiện tại Pha Lê đang sở hữu 5 mỏ khoáng sản: 2 mỏ đá Granite tại Ninh Thuận, 3 mỏ đá cẩm thạch trắng tại Nghệ An và đặc biệt là mỏ đá CaCO3 tại núi Thung Hung, Quỳ Hợp có diện tích trên 10 ha. Mỏ đá này được đánh giá là một trong những nguồn đá cẩm thạch có chất lượng tốt nhất trên thế giới xét về độ sáng và độ trắng với trữ lượng dồi dào lên tới 5,000,000 m3. Với nguồn nguyên liệu thô sẵn có, trong 8 năm qua Nhựa Pha Lê đã tập trung đầu tư vào các phương pháp khai thác tiên tiến nhất đặc biệt là công nghệ xử lý để có thể chủ động quản lý chất lượng sản phẩm một cách tốt nhất nhằm đáp ứng thị trường nội địa cũng như quốc tế với sản lượng từ 300,000 đến 500,000 tấn một năm. Xem thêm

Tin tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ

Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 17 Triệu

Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 17 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ

Hạn nộp: 30/09/2025

Hải Phòng 15 - 17 Triệu Kinh nghiệm: 5 năm

Tin tuyển dụng mới nhất toàn quốc

CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING

Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING

Hạn nộp: 31/10/2025

Hà Nội Thỏa thuận Kinh nghiệm: Không yêu cầu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA

Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA

Hạn nộp: 17/10/2025

Hà Nội 2 - 4 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu

Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Cty Cổ phần Blueco toàn cầu

Hạn nộp: 17/10/2025

Hà Nội 3 - 5 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway

Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu

Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway

Hạn nộp: 17/10/2025

Hà Nội 18 - 26 Triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị

Tuyển Backend Developer Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 60 - 80 Triệu

Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị

Hạn nộp: 17/10/2025

Hồ Chí Minh 60 - 80 Triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid

Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Cty TNHH tư vấn Ganeshaid

Hạn nộp: 09/10/2025

Hà Nội Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
Lô 4.3 MP khu CN Đình Vũ, Đông Hải, Hải An, Hải Phòng

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/c-ng-ty-c-ph-n-s-n-xu-t-v-c-ng-ngh-nh-a-pha-l-ntd147017
Copy url
Mạng xã hội

Việc làm tham khảo

Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty CP Xi măng Bạch Đằng làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận Công ty CP Xi măng Bạch Đằng
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Dược Phẩm Thiên Ân làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu Công Ty TNHH Dược Phẩm Thiên Ân
20 - 40 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trợ giảng Công ty CP Giáo dục Quốc tế PoPoDoo Hải Phòng làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận Công ty CP Giáo dục Quốc tế PoPoDoo Hải Phòng
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY TNHH SHIKO VIỆT NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH SHIKO VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên Thu ngân Công ty Cổ phần VInpearl làm việc tại Hải Phòng thu nhập 7 - 9 Triệu Công ty Cổ phần VInpearl
7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Sales Engineer Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Wacom Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 1 - 2 USD Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Wacom Việt Nam
1 - 2 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN NOVASKY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 100 Triệu CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN NOVASKY
10 - 100 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Hải Long làm việc tại Hải Phòng thu nhập 20 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Hải Long
20 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ Phần Đầu Tư Kỹ Thuật Berjaya Gia Thịnh làm việc tại Hải Phòng thu nhập 11 - 14 Triệu Công ty Cổ Phần Đầu Tư Kỹ Thuật Berjaya Gia Thịnh
11 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SUNNYKAO làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SUNNYKAO
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HOA TIẾN ĐẠT làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HOA TIẾN ĐẠT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Tohoku Pioneer Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận Tohoku Pioneer Vietnam Co., Ltd
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Manager Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Du Lịch Vạn Hương làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Du Lịch Vạn Hương
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tư vấn đầu tư RRC Power Solutions làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận RRC Power Solutions
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cơ khí Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong Pro Company làm việc tại Hải Phòng thu nhập 11 - 18 Triệu Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong Pro Company
11 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm