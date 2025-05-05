Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Công nghiệp Weldcom làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Công nghiệp Weldcom
Ngày đăng tuyển: 05/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/06/2025
Công ty Cổ phần Công nghiệp Weldcom

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Công nghiệp Weldcom

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 848 An Đồng, An Dương, An Dương ...và 1 địa điểm khác, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Số 285A Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội
Số 1331 Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội
Số 848 Nguyễn Văn Linh, An Đồng, An Dương, Hải Phòng
Số 45/3F Quốc lộ 1A, Ấp Đông Lân, Bà Điểm, Hóc Môn, Thành Phố Hồ Chí Minh
- Nắm vững các thông tin về sản phẩm mà công ty đang cung cấp
- Giới thiệu, tư vấn sản phẩm, hướng dẫn hỗ trợ khách hàng tiếp cận được sản phẩm để trãi nghiệm
- Phối hợp với bộ phận kỹ thuật để báo giá và đàm phán giá cả với khách, thương thảo hợp đồng mua bán
- Tiến hành các giao dịch với khách hàng, theo dõi đơn hàng, thu hồi công nợ.
- Nhận và xử lý các phản ánh của khách hàng về chất lượng sản phẩm, thời gian giao hàng.... để đảm bảo độ hài lòng, tin cậy của khách
- Lập kế hoạch kinh doanh tháng, quý, năm để đạt được chỉ tiêu được giao.
- Báo cáo kết quả kinh doanh cho quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam/nữ
- Tốt nghiệp các chuyên ngành kỹ thuật, cơ điện tử, Cơ khí chế tạo máy, Tự động hóa, quản trị kinh doanh,...
- Ưu tiên các ứng viên đã từng bán hàng kỹ thuật các công ty giải pháp Robot công nghiệp, đặc biệt robot hàn, máy móc cơ khí ....
- Có khả năng đàm phán, tự tin giao tiếp, khả năng thuyết phục tốt.
- Trung thực, nhanh nhẹn, cẩn thận, nhiệt tình; Trách nhiệm với công việc được giao.
- Kỹ năng giao tiếp tốt, thành thạo tin học văn phòng.
- Có khả năng giao tiếng tiếng Anh/tiếng Trung là một lợi thế

Tại Công ty Cổ phần Công nghiệp Weldcom Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Lương cơ bản 12 - 15 triêu đồng + phụ cấp + thưởng (doanh số bán hàng)
- Được tiếp cận lộ trình đào tạo bài bản trong thời gian thử việc. Thời gian đào tạo được tính công tác phí, vẫn tính lương và thâm niên như bình thường.
- Được tham gia chính sách phát triển nhân sự ưu việt: được cấp quỹ đào tạo hàng năm để chủ động tham gia các khóa học ngoài, được tham gia chương trình đào tạo inhouse.
- Bảo hiểm xã hội đóng trên 100% lương.
- Các chế độ phép năm, lễ tết,... theo đúng 100% quy định của pháp luật lao động
- Các chế độ phúc lợi đầy đủ: Lễ tết hiếu hỉ được nhận tiền từ công đoàn, sinh nhật được nhận tiền mừng và quà tặng
- Chính sách cho con công đoàn viên
- Được làm việc trong một môi trường coi trọng người lao động, văn hóa doanh nghiệp rõ nét.
- Được hưởng chế độ khám sức khỏe hàng năm.
- Được đi du lịch nghỉ mát hàng năm cùng Công ty.
- Làm việc 5,5 ngày / tuần, nghỉ chiều thứ 7 và ngày chủ nhật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghiệp Weldcom

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Công nghiệp Weldcom

Công ty Cổ phần Công nghiệp Weldcom

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

