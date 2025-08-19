Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 17 Triệu

Mức lương 15 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Khu công nghiệp Đình Vũ, Hải An, Quận Hải An

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương 15 - 17 Triệu

Tham gia vào quá trình thiết kế, chế tạo, lắp ráp, vận hành và bảo trì các thiết bị, máy móc cơ khí, cơ điện trong nhà máy sản xuất.

Sử dụng các phần mềm chuyên dụng như AutoCAD, SolidWorks để thiết kế, vẽ bản vẽ kỹ thuật.

Thực hiện các công việc bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị, máy móc cơ khí, cơ điện theo kế hoạch hoặc yêu cầu.

Phân tích, xử lý sự cố, tìm giải pháp khắc phục sự cố phát sinh trong quá trình vận hành máy móc, thiết bị.

Tham gia vào việc cải tiến, nâng cấp các thiết bị, máy móc nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất.

Lập báo cáo về tình trạng hoạt động của máy móc, thiết bị, các vấn đề phát sinh và giải pháp khắc phục.

Tham gia các dự án sản xuất, lắp đặt, sửa chữa, bảo trì thiết bị, máy móc theo yêu cầu của công ty.

Với Mức Lương 15 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Cơ khí, Cơ điện tử, hoặc các ngành nghề liên quan.

Có kiến thức cơ bản về cơ khí, điện tử, tự động hóa, CNC Machine.

Nắm vững các kỹ năng sử dụng phần mềm thiết kế kỹ thuật như AutoCAD, SolidWorks.

Có khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật, tài liệu kỹ thuật tiếng Anh.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, chịu được áp lực công việc.

Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ, ham học hỏi.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực sản xuất, bảo trì, bảo dưỡng máy móc, thiết bị.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động Việt Nam.

Được tham gia các chương trình đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển bản thân.

Được hưởng các chế độ phúc lợi hấp dẫn của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin