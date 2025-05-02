Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY TNHH AUTEL ROBOTICS VIỆT NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: KCN Visip Thủy Nguyên, Thủy Nguyên, Huyện Thuỷ Nguyên

Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Phối hợp với bộ phận sản xuất, kho để điều phối kế hoạch sản xuất của nhà máy.

Phân tích dữ liệu và báo cáo về hiệu quả hoạt động của kế hoạch sản xuất trong nhà máy.

Theo dõi tình hình đơn hàng, nguyên liệu để điều phối hoạt động sản xuất trong nhà máy.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Logistics, hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương.

Kỹ năng phân tích dữ liệu, lập kế hoạch và giải quyết vấn đề tốt.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Khả năng chịu áp lực công việc cao và làm việc độc lập.

Trung thực, cẩn thận và có tinh thần trách nhiệm.

Khả năng sử dụng các phần mềm quản lý kho, quản lý vận chuyển là một lợi thế (ví dụ: SAP, WMS,MES).

Tiếng Trung thành thạo.

Tại CÔNG TY TNHH AUTEL ROBOTICS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường thân thiện cởi mở, các sếp Trung dễ tính.

Phụ cấp trách nhiệm + vị trí.

Được đóng BHXH theo quy định của nhà nước.

Làm việc 8 tiếng 1 ngày, 6 ngày 1 tuần.

Chuyên cần: 500.000 VNĐ/tháng.

Hỗ trợ xăng xe 500.000 VNĐ/tháng.

Tiền thâm niên: Tròn 01 năm: tiền thâm niên là 200.000 VNĐ/tháng. Tròn 02 năm: tiền thâm niên là 300.000 VNĐ/tháng. Tròn 03 năm: tiền thâm niên là 400.000 VNĐ/tháng.

Trợ cấp con nhỏ 50.000 VNĐ/bé/tháng.

Trợ cấp nhà trọ 300.000 VNĐ/tháng (giành cho lao động ngoại tỉnh, ở xa từ 30km và có giấy xác nhận ở trọ do chính quyền địa phương tại nơi ở trọ xác nhận).

Ngày lễ: Nghỉ lễ theo quy định của Bộ Luật Lao Động.

Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định của công ty.

Lương chi trả vào ngày 15 hàng tháng.

Phép năm: CBCNV được hưởng phép năm theo quy định của nhà nước.

Bảo hiểm：Sau khi kí hợp đồng chính thức CBCNV được tham gia đóng bảo hiểm theo đúng quy định của Luật BHXH, BHYT.

Thưởng hiệu quả công việc.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp trong một môi trường năng động.

Được đào tạo và nâng cao kiến thức chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH AUTEL ROBOTICS VIỆT NAM

