Tuyển Trưởng ca Công Ty TNHH VLXD Saint Gobain Bắc Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 700 - 1 USD

Công Ty TNHH VLXD Saint Gobain Bắc Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 06/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/05/2025
Trưởng ca

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng ca Tại Công Ty TNHH VLXD Saint Gobain Bắc Việt Nam

Mức lương
700 - 1 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Thôn Đoan, Xã Tam Hưng, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng

Mô Tả Công Việc Trưởng ca Với Mức Lương 700 - 1 USD

 Triển khai và giám sát việc thực hiện, duy trì các tiêu chuẩn về an toàn, sức khỏe, môi trường cho tất cả nhân viên nhà máy, nhân viên nhà thầu, khách trong ca làm việc.
 Thiết lập và triển khai kế hoạch sản xuất đến từng nhân viên và đảm bảo đúng, đủ sản phẩm/sản lượng căn cứ vào kế hoạch tổng thể theo yêu cầu.
 Triển khai, đôn đốc, kiểm tra, duy trì, giám sát nhân viên thực hiện đúng qui trình, công nghệ, đảm bảo đúng chất lượng, tiến độ theo yêu cầu.
 Quản lý và khống chế các Nguyên vật liệu sử dụng theo định mức của qui trình sản xuất. Thực hiện các giải pháp cải tiến nhằm giảm chi phí Sản xuất.
 Nghiên cứu, cập nhật, cải tiến sản xuất và phương pháp sản xuất mới nhằm giảm tối đa trong việc hư hỏng sản phẩm, thiết bị.
 Giám sát, rà soát, xác định công việc cho công nhân trong ca một cách rõ ràng, đánh giá năng lực nhân viên, đề xuất khen thưởng/kỷ luật theo qui định, nội qui lao động, thỏa ướt lao động. Quản lý giờ công lao động, giải quyết phép của nhân viên cấp dưới theo qui định pháp luật
 Đào tạo nhân viên mới cũng như đào tạo nâng cao kiến thức cho toàn bộ nhân viên BPSX về an toàn, qui trình sản xuất, qui trinh vận hành và các công cụ WCM.
 Kế hợp với bộ phận liên quan trong các hoạt động bảo trì bảo dưỡng và các hoạt động khác.

Với Mức Lương 700 - 1 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty TNHH VLXD Saint Gobain Bắc Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH VLXD Saint Gobain Bắc Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Thôn Đoan, Tam Hưng, Thủy Nguyên, Hải Phòng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

