Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY TNHH XE ĐIỆN - XE MÁY THANH TÙNG làm việc tại Hải Phòng thu nhập 7 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Thu ngân Tại CÔNG TY TNHH XE ĐIỆN - XE MÁY THANH TÙNG
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng: 626 Trần Tất Văn, Kiến An ...và 1 địa điểm khác, Huyện Thuỷ Nguyên
Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Tiếp nhận đơn hàng nhân viên kinh doanh, đánh đơn lên phần mềm
Theo dõi, làm báo cáo doanh thu bán hàng hàng ngày trên hệ thống
Thực hiện các công việc liên quan đến việc điều phối hàng hóa giữa các cửa hàng trong hệ thống
Làm việc với các phòng ban liên quan: kho, kế toán để đảm bảo hàng hóa đi được kịp thời
Tổng hợp giấy tờ, báo cáo liên quan đến hàng hóa xuất đi trong ngày, tháng
Các công việc khác theo yêu cầu của lãnh đạo Công ty
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp THPT trở lên
Kinh nghiệm: Tối thiểu 0-1 năm kinh nghiệm làm thu ngân
Ưu tiên người muốn tìm kiếm 1 công việc ổn định, lâu dài
Cẩn thận, chi tiết, có khả năng làm việc độc lập và chịu áp lực công việc
Tại CÔNG TY TNHH XE ĐIỆN - XE MÁY THANH TÙNG Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 7.000.000 – 10.000.000 VNĐ/tháng, tùy theo năng lực và kinh nghiệm.
7.000.000 – 10.000.000 VNĐ/tháng
Được tham gia BHXH đầy đủ ngay khi ký hợp đồng chính thức.
Được tham gia BHXH
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động: đội ngũ nhân viên thân thiện, hỗ trợ nhau trong công việc, nhiều cơ hội học hỏi và phát triển.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động:
Hỗ trợ cơm trưa tại công ty (bữa ăn đảm bảo dinh dưỡng, chi phí do công ty chi trả).
Hỗ trợ cơm trưa tại công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XE ĐIỆN - XE MÁY THANH TÙNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
