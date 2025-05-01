Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY TNHH XE ĐIỆN - XE MÁY THANH TÙNG làm việc tại Hải Phòng thu nhập 7 - 10 Triệu

Nhân viên Thu ngân CÔNG TY TNHH XE ĐIỆN - XE MÁY THANH TÙNG làm việc tại Hải Phòng thu nhập 7 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH XE ĐIỆN - XE MÁY THANH TÙNG
Ngày đăng tuyển: 01/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2025
CÔNG TY TNHH XE ĐIỆN - XE MÁY THANH TÙNG

Nhân viên Thu ngân

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Thu ngân Tại CÔNG TY TNHH XE ĐIỆN - XE MÁY THANH TÙNG

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: 626 Trần Tất Văn, Kiến An ...và 1 địa điểm khác, Huyện Thuỷ Nguyên

Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Tiếp nhận đơn hàng nhân viên kinh doanh, đánh đơn lên phần mềm
Theo dõi, làm báo cáo doanh thu bán hàng hàng ngày trên hệ thống
Thực hiện các công việc liên quan đến việc điều phối hàng hóa giữa các cửa hàng trong hệ thống
Làm việc với các phòng ban liên quan: kho, kế toán để đảm bảo hàng hóa đi được kịp thời
Tổng hợp giấy tờ, báo cáo liên quan đến hàng hóa xuất đi trong ngày, tháng
Các công việc khác theo yêu cầu của lãnh đạo Công ty

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp THPT trở lên
Kinh nghiệm: Tối thiểu 0-1 năm kinh nghiệm làm thu ngân
Ưu tiên người muốn tìm kiếm 1 công việc ổn định, lâu dài
Cẩn thận, chi tiết, có khả năng làm việc độc lập và chịu áp lực công việc

Tại CÔNG TY TNHH XE ĐIỆN - XE MÁY THANH TÙNG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 7.000.000 – 10.000.000 VNĐ/tháng, tùy theo năng lực và kinh nghiệm.
7.000.000 – 10.000.000 VNĐ/tháng
Được tham gia BHXH đầy đủ ngay khi ký hợp đồng chính thức.
Được tham gia BHXH
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động: đội ngũ nhân viên thân thiện, hỗ trợ nhau trong công việc, nhiều cơ hội học hỏi và phát triển.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động:
Hỗ trợ cơm trưa tại công ty (bữa ăn đảm bảo dinh dưỡng, chi phí do công ty chi trả).
Hỗ trợ cơm trưa tại công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XE ĐIỆN - XE MÁY THANH TÙNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH XE ĐIỆN - XE MÁY THANH TÙNG

CÔNG TY TNHH XE ĐIỆN - XE MÁY THANH TÙNG

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 11B ngõ 128 Đồng Lập, Phường Đồng Hoà, Quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

