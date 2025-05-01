Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY TNHH XE ĐIỆN - XE MÁY THANH TÙNG làm việc tại Hải Phòng thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: 626 Trần Tất Văn, Kiến An ...và 1 địa điểm khác, Huyện Thuỷ Nguyên

Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Tiếp nhận đơn hàng nhân viên kinh doanh, đánh đơn lên phần mềm

Theo dõi, làm báo cáo doanh thu bán hàng hàng ngày trên hệ thống

Thực hiện các công việc liên quan đến việc điều phối hàng hóa giữa các cửa hàng trong hệ thống

Làm việc với các phòng ban liên quan: kho, kế toán để đảm bảo hàng hóa đi được kịp thời

Tổng hợp giấy tờ, báo cáo liên quan đến hàng hóa xuất đi trong ngày, tháng

Các công việc khác theo yêu cầu của lãnh đạo Công ty

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp THPT trở lên

Kinh nghiệm: Tối thiểu 0-1 năm kinh nghiệm làm thu ngân

Ưu tiên người muốn tìm kiếm 1 công việc ổn định, lâu dài

Cẩn thận, chi tiết, có khả năng làm việc độc lập và chịu áp lực công việc

Tại CÔNG TY TNHH XE ĐIỆN - XE MÁY THANH TÙNG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 7.000.000 – 10.000.000 VNĐ/tháng, tùy theo năng lực và kinh nghiệm.

Được tham gia BHXH đầy đủ ngay khi ký hợp đồng chính thức.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động: đội ngũ nhân viên thân thiện, hỗ trợ nhau trong công việc, nhiều cơ hội học hỏi và phát triển.

Hỗ trợ cơm trưa tại công ty (bữa ăn đảm bảo dinh dưỡng, chi phí do công ty chi trả).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XE ĐIỆN - XE MÁY THANH TÙNG

