Giới thiệu Công ty Cổ phần Công nghiệp Weldcom

Hà Nội: Công ty CP Công nghiệp Weldcom Trụ sở chính: 285 Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội Tổng kho: 105 ngõ 53 Đức Giang, Long Biên, Hà Nội Siêu thị tại HN: 118 Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội/ 1345 Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội/ 97 đường 419, Vĩnh Lộc, Phùng Xá, Thạch Thất Hưng Yên: 26 Phố nối B, Mỹ Hào, Hưng Yên, HN. Hải Phòng: Công ty CP Công nghiệp Weldcom Hải Phòng Địa chỉ: 848 Nguyễn Văn Linh, An Đồng, An Dương, Hải Phòng. TP. Hồ Chí Minh: Công ty CP Công nghiệp Nam Weldcom Địa chỉ: 45/3F quốc lộ 1A, Đông Lân, Bà Điểm, Hóc Môn, TP.HCM Trên 2000 Đại lý trên khắp cả nước Weldcom được thành lập vào năm 2005. Là Công ty hàng đầu trong lĩnh vực cung ứng giải pháp, sản phẩm, dịch vụ, tiện ích cho ngành gia công kim loại với mạng lưới phân phối và bán hàng trên toàn quốc. Với tầm nhìn dài hạn và chiến lược sản xuất kinh doanh ổn định, Weldcom hiện là một trong những công ty Việt Nam có mức tăng trưởng nhanh và ổn định nhất trong 11 năm kể từ khi thành lập. Với triết lý kinh doanh & dịch vụ cùng tầm nhìn ổn định dài hạn, Weldcom luôn coi nhân sự là hạt nhân của phát triển, Weldcom luôn hướng tới mục tiêu trở thành một trong những công ty hàng đầu Việt Nam tiên tiến về văn hóa, quản trị và phát triển tiềm năng con người, là nơi đáng để hệ thống nhân sự Weldcom sống và làm việc, thể hiện ước mơ, hoài bão và từng ngày tiến bộ, phát huy hết sở trường của mình. Weldcom luôn đi đầu trong việc tiếp thu công nghệ, không ngừng thu hẹp khoảng cách công nghệ giữa Việt Nam và các nước phát triển. Sau 10 năm thành lập từ bàn tay trắng, hiện nay Weldcom đang trên đường trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong chuỗi cung ứng ngành gia công cơ khí tại Việt Nam. Trong quá trình phát triển, đội ngũ cán bộ kinh doanh luôn là những nhân sự chìa khóa đi đầu đóng vai trò quyết định khai phát thị trường để công ty phát triển Mọi chi tiết xin xem trên trang web của công ty: WWW.WELDCOM.VN