Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ Công ty Cổ phần Công nghiệp Weldcom

banner-company

Công ty Cổ phần Công nghiệp Weldcom

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Chưa cập nhật
0 người theo dõi

Giới thiệu Công ty Cổ phần Công nghiệp Weldcom

Hà Nội: Công ty CP Công nghiệp Weldcom Trụ sở chính: 285 Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội Tổng kho: 105 ngõ 53 Đức Giang, Long Biên, Hà Nội Siêu thị tại HN: 118 Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội/ 1345 Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội/ 97 đường 419, Vĩnh Lộc, Phùng Xá, Thạch Thất Hưng Yên: 26 Phố nối B, Mỹ Hào, Hưng Yên, HN. Hải Phòng: Công ty CP Công nghiệp Weldcom Hải Phòng Địa chỉ: 848 Nguyễn Văn Linh, An Đồng, An Dương, Hải Phòng. TP. Hồ Chí Minh: Công ty CP Công nghiệp Nam Weldcom Địa chỉ: 45/3F quốc lộ 1A, Đông Lân, Bà Điểm, Hóc Môn, TP.HCM Trên 2000 Đại lý trên khắp cả nước Weldcom được thành lập vào năm 2005. Là Công ty hàng đầu trong lĩnh vực cung ứng giải pháp, sản phẩm, dịch vụ, tiện ích cho ngành gia công kim loại với mạng lưới phân phối và bán hàng trên toàn quốc. Với tầm nhìn dài hạn và chiến lược sản xuất kinh doanh ổn định, Weldcom hiện là một trong những công ty Việt Nam có mức tăng trưởng nhanh và ổn định nhất trong 11 năm kể từ khi thành lập. Với triết lý kinh doanh & dịch vụ cùng tầm nhìn ổn định dài hạn, Weldcom luôn coi nhân sự là hạt nhân của phát triển, Weldcom luôn hướng tới mục tiêu trở thành một trong những công ty hàng đầu Việt Nam tiên tiến về văn hóa, quản trị và phát triển tiềm năng con người, là nơi đáng để hệ thống nhân sự Weldcom sống và làm việc, thể hiện ước mơ, hoài bão và từng ngày tiến bộ, phát huy hết sở trường của mình. Weldcom luôn đi đầu trong việc tiếp thu công nghệ, không ngừng thu hẹp khoảng cách công nghệ giữa Việt Nam và các nước phát triển. Sau 10 năm thành lập từ bàn tay trắng, hiện nay Weldcom đang trên đường trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong chuỗi cung ứng ngành gia công cơ khí tại Việt Nam. Trong quá trình phát triển, đội ngũ cán bộ kinh doanh luôn là những nhân sự chìa khóa đi đầu đóng vai trò quyết định khai phát thị trường để công ty phát triển Mọi chi tiết xin xem trên trang web của công ty: WWW.WELDCOM.VN

Tin tuyển dụng mới nhất toàn quốc

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA

Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA

Hạn nộp: 20/09/2025

Hà Nội 10 - 20 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM

Hạn nộp: 13/10/2025

Bình Dương 10 - 20 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C

Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C làm việc tại Nam Định thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C

Hạn nộp: 12/10/2025

Nam Định 15 - 25 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM

Hạn nộp: 13/10/2025

Hồ Chí Minh 6 - 20 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH

Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH

Hạn nộp: 25/09/2025

Hồ Chí Minh 15 - 25 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Edufit

Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu

Edufit

Hạn nộp: 09/10/2025

Hà Nội 15 - 19 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
Chưa cập nhật

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/cong-ty-co-phan-cong-nghiep-weldcom-ntd143573
Copy url
Mạng xã hội

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Phát triển Thương mại và sản xuất Thành Vinh làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Công ty TNHH Phát triển Thương mại và sản xuất Thành Vinh
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SỨC SỐNG MỚI TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH SỨC SỐNG MỚI TOÀN CẦU
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Business Analyst Công ty TNHH AgileTech Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH AgileTech Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Designer Công ty TNHH GASY làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty TNHH GASY
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT CJ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT CJ VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Business Analyst Công ty CP Vinhomes Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty CP Vinhomes Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH MTV Alifaco làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu Công ty TNHH MTV Alifaco
7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Tổng Công ty Cổ Phần Công trình Viettel làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 20 Triệu Tổng Công ty Cổ Phần Công trình Viettel
16 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tiktok CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 6 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE
3 - 6 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Giáo viên Công ty TNHH Giáo dục WeGrow Việt Nam làm việc tại Hòa Bình thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Giáo dục WeGrow Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần TAJ Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần TAJ Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH ODOM PAPER làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH ODOM PAPER
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH Velasboost làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu Công Ty TNHH Velasboost
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC DR TẬN TÂM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC DR TẬN TÂM
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Business Intelligence CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 16 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
14 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm