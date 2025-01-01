Danh sách Công ty >

Nhà cung cấp inox Thành Nam Group tiền thân là Công ty TNHH Thành Nam, được thành lập vào ngày 15 tháng 07 năm 2004. Trải qua một quá trình phấn đấu không ngừng, Thành Nam từ một doanh nghiệp quy mô nhỏ nay đã trở thành một Tập đoàn hàng đầu chuyên cung cấp các loại inox ở Việt Nam. Thành Nam Group chuyên cung cấp inox dạng tấm, cuộn, ống với chủng loại và đặc điểm kỹ thuật đa dạng. Với tốc độ tăng trưởng nhanh chóng, Thành Nam đã duy trì và không ngừng mở rộng thị phần của mình ở trong nước và nước ngoài. Sản phẩm inox của Thành Nam đã có mặt tại thị trường như: Hàn Quốc, Malaysia, Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Italy, Hy Lạp, UAE, Ả-rập Xê-út, Syria v.v…. Với sự đa dạng về chủng loại inox như inox 304, inox 430, inox 316... chất lượng hàng đầu, giá cả cạnh tranh và dịch vụ bán hàng hoàn hảo, chúng tôi đã giành được sự hài lòng và tin tưởng tuyệt đối từ tất cả các khách hàng. Hơn nữa, nguồn cung cấp sản phẩm inox của chúng tôi là những nhà sản xuất uy tín từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và Trung Quốc với công suất ổn định, sản xuất trên dây chuyền công nghệ tiên tiến hiện đại và quy trình quản lý chất lượng nghiệm ngặt đảm bảo các sản phẩm đáp ứng theo yêu cầu của khách hàng

Địa chỉ
Tầng 3, GOLDEN PALACE, Mễ Trì, Mỹ Đình, Từ Liêm

