Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Kinh Doanh Thực Phẩm Lá Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

- Quản lý chung công tác Tài chính kế toán tại Công ty

- Thực hiện các công việc chuyên môn của kế toán tổng hợp

- Quản lý hệ thống chứng từ, sổ sách theo quy định

- Bảo quản, lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán một cách hợp lý, có hệ thống

- Trực tiếp làm việc cơ quan thuế khi có phát sinh

- Kiểm tra đối chiếu bảng kê khai hồ sơ xuất khẩu

- Hằng tháng lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu ra của toàn Cty

- Hằng tháng lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu vào của toàn Cty

- Làm BCTC nộp cuối năm

- Thông Thạo thuế và có kinh nghiệm quyết toán thuế 3 năm trở lên

- Định kỳ lập báo cáo quản trị

- Định kỳ lập báo cáo tài chính

QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG:

- Mức lương: 20 triệu - 25 triệu

- Các chính sách BHXH, BHYT, BHTN, ... theo quy định của nhà nước - Thưởng các ngày lễ tết theo quy định Công ty.