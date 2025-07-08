Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Kinh Doanh Thực Phẩm Lá Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH Kinh Doanh Thực Phẩm Lá Việt
- Hà Nội: Khu đô thị Mỗ Lao, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 20 - 25 Triệu
MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
- Quản lý chung công tác Tài chính kế toán tại Công ty
- Thực hiện các công việc chuyên môn của kế toán tổng hợp
- Quản lý hệ thống chứng từ, sổ sách theo quy định
- Bảo quản, lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán một cách hợp lý, có hệ thống
- Trực tiếp làm việc cơ quan thuế khi có phát sinh
- Kiểm tra đối chiếu bảng kê khai hồ sơ xuất khẩu
- Hằng tháng lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu ra của toàn Cty
- Hằng tháng lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu vào của toàn Cty
- Làm BCTC nộp cuối năm
- Thông Thạo thuế và có kinh nghiệm quyết toán thuế 3 năm trở lên
- Định kỳ lập báo cáo quản trị
- Định kỳ lập báo cáo tài chính
QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG:
- Mức lương: 20 triệu - 25 triệu
- Các chính sách BHXH, BHYT, BHTN, ... theo quy định của nhà nước - Thưởng các ngày lễ tết theo quy định Công ty.
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
