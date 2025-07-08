Tuyển Quản lý Cửa hàng Công Ty Cổ Phần Café Katinat Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

- Kiểm soát vận hành nhằm đạt mục tiêu doanh số và phát triển doanh thu cho Công ty;

- Có khả năng đọc hiểu báo cáo P&L để nắm rõ tình hình tài chính của cửa hàng và phát hiện các vấn đề cần cải thiện để kiểm soát chi phí vận hành;

- Thực hiện các báo cáo tình hình kinh doanh của cửa hàng định kỳ.

- Có khả năng tuyển chọn, đào tạo và phân bổ công việc cho cấp nhân viên;

- Thực hiện kiểm tra, đánh giá thái độ, hiệu quả làm việc của nhân viên tại cửa hàng định kỳ;

- Quản lý các vấn đề liên quan đến chế độ lương, thưởng và phúc lợi cho nhân viên tại cửa hàng;

- Kiểm soát và hướng dẫn nhân viên tuân thủ quy trình, quy định để đảm bảo chất lượng dịch vụ;

- Đảm bảo việc sắp ca cho nhân viên thích hợp nhằm đảm bảo vận hành của cửa hàng và chi phí COL.

- Kiểm soát chi phí COGs và các chi phí vận hành khác một cách hiệu quả;

- Forecast và phối hợp với SCM để đặt hàng phục vụ nhu cầu kinh doanh của cửa hàng;

- Báo cáo những vấn đề liên quan đến tồn kho hoặc hàng hóa bị lỗi, hỏng,…

- Đảm bảo chất lượng phục vụ theo tiêu chuẩn của thương hiệu đến với khách hàng;

- Xử lý tất khiếu nại của khách hàng và giải quyết một cách thỏa đáng;

- Duy trì quan hệ tương tác tốt với khách hàng và đồng nghiệp;

- Quảng bá và duy trì chất lượng dịch vụ của của hàng.

- Kiểm soát việc thực hiện chương trình khuyến mãi, ưu đãi tại cửa hàng