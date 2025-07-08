Tuyển Quản lý Cửa hàng Công Ty Cổ Phần Café Katinat Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Cửa hàng Tại Công Ty Cổ Phần Café Katinat Pro Company
- Hà Nội: Hai Bà Trưng ...và 2 địa điểm khác, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
- Kiểm soát vận hành nhằm đạt mục tiêu doanh số và phát triển doanh thu cho Công ty;
- Có khả năng đọc hiểu báo cáo P&L để nắm rõ tình hình tài chính của cửa hàng và phát hiện các vấn đề cần cải thiện để kiểm soát chi phí vận hành;
- Thực hiện các báo cáo tình hình kinh doanh của cửa hàng định kỳ.
- Có khả năng tuyển chọn, đào tạo và phân bổ công việc cho cấp nhân viên;
- Thực hiện kiểm tra, đánh giá thái độ, hiệu quả làm việc của nhân viên tại cửa hàng định kỳ;
- Quản lý các vấn đề liên quan đến chế độ lương, thưởng và phúc lợi cho nhân viên tại cửa hàng;
- Kiểm soát và hướng dẫn nhân viên tuân thủ quy trình, quy định để đảm bảo chất lượng dịch vụ;
- Đảm bảo việc sắp ca cho nhân viên thích hợp nhằm đảm bảo vận hành của cửa hàng và chi phí COL.
- Kiểm soát chi phí COGs và các chi phí vận hành khác một cách hiệu quả;
- Forecast và phối hợp với SCM để đặt hàng phục vụ nhu cầu kinh doanh của cửa hàng;
- Báo cáo những vấn đề liên quan đến tồn kho hoặc hàng hóa bị lỗi, hỏng,…
- Đảm bảo chất lượng phục vụ theo tiêu chuẩn của thương hiệu đến với khách hàng;
- Xử lý tất khiếu nại của khách hàng và giải quyết một cách thỏa đáng;
- Duy trì quan hệ tương tác tốt với khách hàng và đồng nghiệp;
- Quảng bá và duy trì chất lượng dịch vụ của của hàng.
- Kiểm soát việc thực hiện chương trình khuyến mãi, ưu đãi tại cửa hàng
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có khả năng quản lý đội nhóm
Ưu tiên ứng viên có khả năng giao tiếp tiếng Anh
Chi tiết, cẩn trọng, có khả năng giải quyết vấn đề phát sinh.
Tại Công Ty Cổ Phần Café Katinat Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Café Katinat Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI