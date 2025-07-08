Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH GỖ GUAN WEI (VIỆT NAM) làm việc tại Yên Bái thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH GỖ GUAN WEI (VIỆT NAM) làm việc tại Yên Bái thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH GỖ GUAN WEI (VIỆT NAM)
Ngày đăng tuyển: 08/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2025
CÔNG TY TNHH GỖ GUAN WEI (VIỆT NAM)

Tiếng Trung

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Trung Tại CÔNG TY TNHH GỖ GUAN WEI (VIỆT NAM)

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Yên Bái: Thôn Hợp Nhất, Xã Thịnh Hưng, Yên Bình, Thành phố Yên Bái

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Quản lý hợp đồng mua hàng, đảm bảo việc cung cấp nguyên vật liệu, thiết bị đáp ứng đúng kế hoạch sản xuất.
Giám sát quá trình giao nhận hàng hóa, đảm bảo hàng hóa được giao đúng số lượng, chất lượng và thời gian.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với các nhà cung cấp.
Báo cáo tình hình mua hàng định kỳ cho cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản.
Yêu cầu tiếng Trung giao tiếp.
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành tiếng trung hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm hiệu quả.
Chịu được áp lực công việc.
Cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc.
Biết sử dụng vi tính ( Excel,…)

Tại CÔNG TY TNHH GỖ GUAN WEI (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.
Thưởng theo hiệu quả công việc và các ngày lễ tết.
Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.
Có cơ hội được đào tạo và phát triển nghề nghiệp.
Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm.
Hỗ trợ Ký Túc Xá cho nhân viên ở xa .

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GỖ GUAN WEI (VIỆT NAM)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH GỖ GUAN WEI (VIỆT NAM)

CÔNG TY TNHH GỖ GUAN WEI (VIỆT NAM)

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Thôn Hợp Nhất, Xã Thịnh Hưng, Huyện Yên Bình, Yên Bái

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

