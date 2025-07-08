Tuyển Kỹ sư tự động hoá Chi nhánh Hà Nội - Công ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động ETEC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu

Chi nhánh Hà Nội - Công ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động ETEC
Ngày đăng tuyển: 08/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/07/2025
Chi nhánh Hà Nội - Công ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động ETEC

Kỹ sư tự động hoá

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư tự động hoá Tại Chi nhánh Hà Nội - Công ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động ETEC

Mức lương
12 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 173 Nguyễn Suý, P. Tân Quý, Tân Phú, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kỹ sư tự động hoá Với Mức Lương 12 - 17 Triệu

+ Phân tích, thu thập thông tin liên quan đến sản phẩm/giải pháp mà Công ty đang kinh doanh
+ Xây dựng và phụ trách về kỹ thuật toàn bộ sản phẩm tự động hóa
+ Chịu trách nhiệm nội dung về sản phẩm giải pháp phục vụ cho khách hàng
+ Xây dựng kế hoạch và thực hiện đào tạo, huấn luyện về thiết bị, giải pháp cho Khách hàng và Nhân viên công ty
+ Tiếp nhận và tham gia các chương trình đào tạo của nhà cung cấp nước ngoài.
+ Hỗ trợ kinh doanh giải quyết các yêu cầu của Khách hàng về mặt kỹ thuật thiết bị và giải pháp.
+ Khảo sát nhu cầu, tư vấn đưa ra giải pháp và lên dự toán báo giá.
+ Báo cáo, phân tích và Hành động cải tiến.
Với nhu cầu phát triển của Công ty, chúng tôi tuyển dụng vị trí này cho khu vực TP.HCM và khu vực Hà Nội.

Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chuyên môn:
Kinh nghiệm:

Tại Chi nhánh Hà Nội - Công ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động ETEC Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: Thời gian làm việc từ 08h00-17h00 thứ Hai-Thứ Bảy.
Cơ hội huấn luyện:
Thường xuyên có các chương trình huấn luyện tại Doanh nhiệp để nâng cao chuyên môn và kỹ năng quản lý để phát triển phù hợp lộ trình thăng tiến cho công ty.
Được hỗ trợ chi phí đào tạo.
Có cơ hội đào tạo nước ngoài theo các chương trình hợp tác cùng hãng.
Đồng nghiệp:
Môi trường trẻ, năng động.
Ngày nghỉ: Theo Luật Lao động
Phúc lợi:
Các ngày lễ, tết đều có thưởng: 8/3, 30/4-1/5, 2/9, 20/10, 1/1
Quà tết cuối năm
Thưởng tháng lương 13, 14 theo năng lực làm việc.
Có Bảo hiểm tai nạn 24/24, bảo hiểm Xã hội theo luật định
Tiệc party các chương trình công ty
Phụ cấp khác :Phụ cấp khác: Phụ cấp xăng xe, điện thoại, công tác phí.....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi nhánh Hà Nội - Công ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động ETEC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Chi nhánh Hà Nội - Công ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động ETEC

Chi nhánh Hà Nội - Công ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động ETEC

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, Toà nhà Hồng Hà, Số 89, Phố Thịnh Liệt, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, HN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

