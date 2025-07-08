Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY TNHH BÁN LẺ FUJIMART VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Xây dựng, quy định, tiêu chuẩn nhằm đảm bảo ATVSTP cho hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm

Nghiên cứu các Luật, Nghị định, Thông tư,...trong linh vực ATVSTP với hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm, xây dựng quy định, quy trình, tiêu chuẩn áp dụng đối với từng hoạt động có liên quan trong Công ty;

Tổ chức, hướng dẫn thực hiện quy định

- Hướng đẫn, giải thích và cập nhật các quy định mới cho tất cả các bộ phận có liên quan thường xuyên, kịp thời

- Phối lợp với các bộ phận liên quan nhằm kiểm soát tuân thủ quy định, tiêu chuần trong các hoạt động v ATVSTP

Kiểm soát tuân thủ và phòng ngừa rủi ro

- Kiểm soát tuân thủ quy định, quy trình, tiêu chuần ATVSTP trong hoạt động của các bộ phận

- Kiểm soát chất lượng nhà cung cấp

- Kiểm soát hoạt động sơ chế, chế biển, sản xuất

- Kiểm soát hoạt động kinh doanh

- Kiểm soát hoạt động lưu kho

- Báo cảo phân tích hiện trạng thực hiện; Đánh giá nguy cơ tiềm ẩn trong tương lại để đề xuất cải tiến, phòng ngừa rủi ro