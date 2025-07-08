Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY TNHH BÁN LẺ FUJIMART VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên quản lý chất lượng Tại CÔNG TY TNHH BÁN LẺ FUJIMART VIỆT NAM
- Hà Nội: 51 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương Thỏa thuận
Xây dựng, quy định, tiêu chuẩn nhằm đảm bảo ATVSTP cho hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm
Nghiên cứu các Luật, Nghị định, Thông tư,...trong linh vực ATVSTP với hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm, xây dựng quy định, quy trình, tiêu chuẩn áp dụng đối với từng hoạt động có liên quan trong Công ty;
Tổ chức, hướng dẫn thực hiện quy định
- Hướng đẫn, giải thích và cập nhật các quy định mới cho tất cả các bộ phận có liên quan thường xuyên, kịp thời
- Phối lợp với các bộ phận liên quan nhằm kiểm soát tuân thủ quy định, tiêu chuần trong các hoạt động v ATVSTP
Kiểm soát tuân thủ và phòng ngừa rủi ro
- Kiểm soát tuân thủ quy định, quy trình, tiêu chuần ATVSTP trong hoạt động của các bộ phận
- Kiểm soát chất lượng nhà cung cấp
- Kiểm soát hoạt động sơ chế, chế biển, sản xuất
- Kiểm soát hoạt động kinh doanh
- Kiểm soát hoạt động lưu kho
- Báo cảo phân tích hiện trạng thực hiện; Đánh giá nguy cơ tiềm ẩn trong tương lại để đề xuất cải tiến, phòng ngừa rủi ro
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY TNHH BÁN LẺ FUJIMART VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BÁN LẺ FUJIMART VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI