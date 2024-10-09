Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế CÔNG TY CỔ PHẦN GOLDEN CITY - CKV làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 15 Triệu

Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế CÔNG TY CỔ PHẦN GOLDEN CITY - CKV làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN GOLDEN CITY - CKV
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN GOLDEN CITY - CKV

Kế toán/Kiểm toán/Thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán/Kiểm toán/Thuế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GOLDEN CITY - CKV

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Nghệ An: Tòa nhà Golden City, số 25 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Lê Mao, TP Vinh

Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Tiếp nhận chứng từ kế toán, kiểm tra tính hợp lý hợp lệ, hoàn thiện chứng từ kế toán; Thực hiện hồ sơ vay vốn với ngân hàng; Hạch toán kế toán; Lập báo cáo tài chính, tờ khai thuế theo quy định; Nghiên cứu các văn bản pháp lý liên quan đến công việc tài chính, kế toán, thuế; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Phòng và Ban Tổng giám đốc.
Tiếp nhận chứng từ kế toán, kiểm tra tính hợp lý hợp lệ, hoàn thiện chứng từ kế toán;
Thực hiện hồ sơ vay vốn với ngân hàng;
Hạch toán kế toán;
Lập báo cáo tài chính, tờ khai thuế theo quy định;
Nghiên cứu các văn bản pháp lý liên quan đến công việc tài chính, kế toán, thuế;
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Phòng và Ban Tổng giám đốc.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính; Hiểu hiểu các chính sách thuế và chế độ, chuẩn mực kế toán hiện hành; Nhanh nhẹn, nắm bắt công việc và thích nghi nhanh, chủ động trong công việc; Tỉ mỉ, cẩn thận và trung thực; Chấp nhận ứng viên ít kinh nghiệm nếu tiềm năng;
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính;
Hiểu hiểu các chính sách thuế và chế độ, chuẩn mực kế toán hiện hành;
Nhanh nhẹn, nắm bắt công việc và thích nghi nhanh, chủ động trong công việc;
Tỉ mỉ, cẩn thận và trung thực;
Chấp nhận ứng viên ít kinh nghiệm nếu tiềm năng;

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GOLDEN CITY - CKV Thì Được Hưởng Những Gì

1. Quyền lợi đặc biệt tới nhân viên
Gói lương thưởng hấp dẫn: Lương cứng: 8.000.000 – 15.000.000 VNĐ/tháng (thỏa thuận) + Lương tháng thứ 13, thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh của Công ty, thưởng thâm niên, thưởng các ngày lễ, tết, thưởng nhân viên xuất sắc; Đánh giá tăng lương định kỳ dựa trên năng lực và hiệu quả công việc; Phúc lợi khác: Tặng logo vàng, du lịch nghỉ mát teambuilding, miễn phí ăn trưa tại bếp cơ quan..; Tham gia BHXH đầy đủ và các chế độ khác theo quy đinh của Luật lao động;
Gói lương thưởng hấp dẫn: Lương cứng: 8.000.000 – 15.000.000 VNĐ/tháng (thỏa thuận) + Lương tháng thứ 13, thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh của Công ty, thưởng thâm niên, thưởng các ngày lễ, tết, thưởng nhân viên xuất sắc;
8.000.000 – 15.000.000 VNĐ/tháng
Đánh giá tăng lương định kỳ dựa trên năng lực và hiệu quả công việc;
Phúc lợi khác: Tặng logo vàng, du lịch nghỉ mát teambuilding, miễn phí ăn trưa tại bếp cơ quan..;
Tham gia BHXH đầy đủ và các chế độ khác theo quy đinh của Luật lao động;
2. Môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động
Văn phòng làm việc được thiết kế theo tiêu chuẩn cao; Cơ sở vật chất hiện đại, trang bị các khu vực: bếp ăn, phòng nghỉ, giải trí, đọc sách, coffee lounge..; Văn hóa làm việc năng động, trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau; Cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp rộng mở.
Văn phòng làm việc được thiết kế theo tiêu chuẩn cao;
Cơ sở vật chất hiện đại, trang bị các khu vực: bếp ăn, phòng nghỉ, giải trí, đọc sách, coffee lounge..;
Văn hóa làm việc năng động, trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau;
Cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp rộng mở.
IV. LIÊN HỆ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GOLDEN CITY - CKV

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GOLDEN CITY - CKV

CÔNG TY CỔ PHẦN GOLDEN CITY - CKV

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 7, đường Mai Hắc Đế, Phường Quán Bàu, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

