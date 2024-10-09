Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế CÔNG TY CỔ PHẦN GOLDEN CITY - CKV làm việc tại Nghệ An thu nhập 11 - 17 Triệu

Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế CÔNG TY CỔ PHẦN GOLDEN CITY - CKV làm việc tại Nghệ An thu nhập 11 - 17 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN GOLDEN CITY - CKV
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN GOLDEN CITY - CKV

Kế toán/Kiểm toán/Thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán/Kiểm toán/Thuế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GOLDEN CITY - CKV

Mức lương
11 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Nghệ An: Tòa nhà Golden City, số 25 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Lê Mao, TP Vinh

Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương 11 - 17 Triệu

Phân tích báo cáo, phân tích dữ liệu nghiệp vụ từ các bên liên quan; Báo cáo về rủi ro và hệ thống quản trị rủi ro của doanh nghiệp; Đảm bảo quy trình vận hành của công ty đúng quy định và tránh được rủi ro; Có khả năng lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị theo yêu cầu; Soát xét báo cáo tài chính định kỳ của Công ty và các đơn vị thành viên; Kiểm tra được tính hợp lý, hợp lệ của chứng từ; Đọc, nghiên cứu, tập hợp các văn bản pháp lý liên quan đến vấn đề tài chính, kế toán, thuế để đảm bảo các hoạt động của Công ty tuân thủ các văn bản hiện hành; Các công việc khác của Phòng và công việc khác được giao;
Với Mức Lương 11 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: Từ 25 trở lên; Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính như Đại học Kinh Tế Quốc Dân, Học viện Tài Chính, Đại học Thương Mại...; Có kinh nghiệm về Kế toán tổng hợp, hoặc kiểm toán/ kiểm soát nội bộ; Am hiểu các chính sách thuế và chế độ, chuẩn mực kế toán hiện hành; Tỉ mỉ, cẩn thận và đặc biệt là rất trung thực.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GOLDEN CITY - CKV Thì Được Hưởng Những Gì

1. Quyền lợi đặc biệt tới nhân viên
Gói lương thưởng: Lương cứng: 11.000.000 – 17.000.000 VNĐ/tháng (thỏa thuận) + Lương tháng thứ 13, thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh của Công ty, thưởng thâm niên, thưởng các ngày lễ, tết, thưởng nhân viên xuất sắc; Đánh giá tăng lương định kỳ dựa trên năng lực và hiệu quả công việc; Phúc lợi khác: Tặng logo vàng, du lịch nghỉ mát teambuilding, miễn phí ăn trưa tại bếp cơ quan..; Tham gia BHXH đầy đủ và các chế độ khác theo quy đinh của Luật lao động;
2. Môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động
Văn phòng làm việc được thiết kế theo tiêu chuẩn cao; Cơ sở vật chất hiện đại, trang bị các khu vực: bếp ăn, phòng nghỉ, giải trí, đọc sách, coffee lounge..; Văn hóa làm việc năng động, trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau; Cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp rộng mở.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GOLDEN CITY - CKV

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 7, đường Mai Hắc Đế, Phường Quán Bàu, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

