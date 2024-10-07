Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh CTCP Cơ Điện Lạnh Nam Thịnh Đà Nẵng làm việc tại Nghệ An thu nhập 16 - 20 Triệu

Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh CTCP Cơ Điện Lạnh Nam Thịnh Đà Nẵng làm việc tại Nghệ An thu nhập 16 - 20 Triệu

CTCP Cơ Điện Lạnh Nam Thịnh Đà Nẵng
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/11/2024
CTCP Cơ Điện Lạnh Nam Thịnh Đà Nẵng

Điện/ điện tử/ điện lạnh

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện/ điện tử/ điện lạnh Tại CTCP Cơ Điện Lạnh Nam Thịnh Đà Nẵng

Mức lương
16 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Nghệ An: TP Vinh

- Miền Trung

Mô Tả Công Việc Điện/ điện tử/ điện lạnh Với Mức Lương 16 - 20 Triệu

- Tổ chức bộ máy nhân sự Ban chỉ huy thi công, quản lý và điều hành thi công.
- Phối hợp cùng Ban giám đốc tìm kiếm nhân lực để triển khai thi công.
- Lập tiến độ thi công, kiểm soát BOQ, bản vẽ thiết kế - thi công Shop drawing, trình mẫu vật tư, đề xuất vật tư.
- Lập hồ sơ chất lượng, khối lượng thanh toán, kiểm soát và tối ưu chi phí hoạt động trong ngân sách được duyệt.
- Lập hồ sơ nghiệm thu vật tư, lắp đặt, hoàn công. - Điều phối nhân sự, họp với Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát và phân công công việc hợp lý cho các nhà thầu phụ, tổ đội.
- Các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám đốc.
- Chấp nhận đi công tác tỉnh.
- Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 16 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành liên quan cơ điện lạnh.
- Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm chỉ huy trưởng, ít nhất 02 công trình.
- Có Chứng chỉ Chỉ Huy Trưởng công trình.
- Có Chứng chỉ hành nghề giám sát hạng I, hạng II.

Tại CTCP Cơ Điện Lạnh Nam Thịnh Đà Nẵng Thì Được Hưởng Những Gì

- Được tham gia đóng BHXH, BHYT và hưởng các chế độ phúc lợi theo luật lao động.
- Lương tháng 13, thưởng, lợi nhuận dự án và các chế độ đãi ngộ hấp dẫn theo chính sách hiện hành của Công ty.
- Hưởng trợ cấp dự án khi công tác xa, đi du lịch hằng năm.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CTCP Cơ Điện Lạnh Nam Thịnh Đà Nẵng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CTCP Cơ Điện Lạnh Nam Thịnh Đà Nẵng

CTCP Cơ Điện Lạnh Nam Thịnh Đà Nẵng

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 602 Nguyễn Hữu Thọ, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Tp Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-chi-huy-truong-cong-trinh-thu-nhap-16-20-trieu-toan-thoi-gian-tai-nghe-an-job205282
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty CP Golden City
Tuyển Ngân hàng Công ty CP Golden City làm việc tại Nghệ An thu nhập 20 - 30 Triệu
Công ty CP Golden City
Hạn nộp: 12/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 26 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ làm việc tại Nghệ An thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ
Hạn nộp: 10/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT Pro Company
Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT Pro Company làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT Pro Company
Hạn nộp: 07/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 21 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM
Hạn nộp: 06/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 20 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 8 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP
Hạn nộp: 20/09/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vinfast Trading And Production JSC
Tuyển Software Engineer Vinfast Trading And Production JSC làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập Thỏa thuận
Vinfast Trading And Production JSC
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Tĩnh Nghệ An Hải Phòng Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS làm việc tại Hà Nam thu nhập 11 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS
Hạn nộp: 25/09/2025
Hà Nam Hải Phòng Hà Nội Tuyên Quang Thanh Hóa Nghệ An Hà Tĩnh Còn 9 ngày để ứng tuyển 11 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC QUỐC TẾ HIKARI
Tuyển Giáo viên tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC QUỐC TẾ HIKARI làm việc tại Nghệ An thu nhập 6 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC QUỐC TẾ HIKARI
Hạn nộp: 15/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 29 ngày để ứng tuyển 6 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC QUỐC TẾ HIKARI
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC QUỐC TẾ HIKARI làm việc tại Nghệ An thu nhập 7 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC QUỐC TẾ HIKARI
Hạn nộp: 15/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 29 ngày để ứng tuyển 7 - 40 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PROFOMILK
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN PROFOMILK làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PROFOMILK
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 16 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN ỐC TA
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN ỐC TA làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN ỐC TA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 16 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại MSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại MSC
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Nội thất Nhà Mộc làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty TNHH Nội thất Nhà Mộc
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TƯỜNG KHUÊ làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TƯỜNG KHUÊ
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Dược phẩm và Thiết Bị y tế Đông Nam Á làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu Công ty Cổ phần Dược phẩm và Thiết Bị y tế Đông Nam Á
20 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TADASHI VIỆT NAM làm việc tại Thái Bình thu nhập 10 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH TADASHI VIỆT NAM
10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH NHẬT NAM HUY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH NHẬT NAM HUY
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ thuật sản xuất Công Ty TNHH Quick Việt Nam làm việc tại Nghệ An thu nhập 15 - 20 Triệu Công Ty TNHH Quick Việt Nam
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công Ty Cổ Phần ATEN làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu Công Ty Cổ Phần ATEN
Trên 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 14 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM
10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ OMC 6.0 làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ OMC 6.0
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kiến trúc sư Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng Lam Hồng làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng Lam Hồng
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty Cổ phần Thực phẩm Sữa TH làm việc tại Nghệ An thu nhập 19 - 35 Triệu Công ty Cổ phần Thực phẩm Sữa TH
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn bảo hiểm Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Prudential Việt Nam - Bộ Phận Hợp Tác Kinh Doanh làm việc tại Nghệ An thu nhập 11 - 21 Triệu Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Prudential Việt Nam - Bộ Phận Hợp Tác Kinh Doanh
11 - 21 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 20 - 40 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC
20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY CỐ PHẦN CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN TÂN KỲ làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CỐ PHẦN CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN TÂN KỲ
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH MHT Group làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty TNHH MHT Group
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiếng Nhật Công ty cổ phần NKS làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 800 USD Công ty cổ phần NKS
600 - 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn bảo hiểm Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas Life làm việc tại Nghệ An thu nhập 5 - 20 Triệu Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas Life
5 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DẦU NHỜN GS VIỆT NAM làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập 20 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH DẦU NHỜN GS VIỆT NAM
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng hành chính Công Ty Cp Đua Chó Xuân Thành làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cp Đua Chó Xuân Thành
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Phần mềm Nhân Hòa làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu Công ty TNHH Phần mềm Nhân Hòa
10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kiến trúc sư Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng Lam Hồng làm việc tại Nghệ An thu nhập 12 - 22 Triệu Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng Lam Hồng
12 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Koolog International làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Koolog International
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH OWE OPERATION làm việc tại Nghệ An thu nhập Từ 6 Triệu CÔNG TY TNHH OWE OPERATION
Trên 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Business Analyst Công Ty Cổ Phần Công Nghệ ECRM làm việc tại Nghệ An thu nhập 12 - 18 Triệu Công Ty Cổ Phần Công Nghệ ECRM
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Hucafood làm việc tại Nghệ An thu nhập 7 - 10 Triệu Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Hucafood
7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công Ty Cổ Phần Công Nghệ ECRM làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Công Nghệ ECRM
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU NGUỒN SỐNG VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU NGUỒN SỐNG VIỆT
6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ thuật viên phòng lab On (Vietnam) làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận On (Vietnam)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM NAFACO làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM NAFACO
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm