Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh CTCP Cơ Điện Lạnh Nam Thịnh Đà Nẵng làm việc tại Nghệ An thu nhập 16 - 20 Triệu

Mức lương 16 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Nghệ An: TP Vinh - Miền Trung

Mô Tả Công Việc Điện/ điện tử/ điện lạnh Với Mức Lương 16 - 20 Triệu

- Tổ chức bộ máy nhân sự Ban chỉ huy thi công, quản lý và điều hành thi công.

- Phối hợp cùng Ban giám đốc tìm kiếm nhân lực để triển khai thi công.

- Lập tiến độ thi công, kiểm soát BOQ, bản vẽ thiết kế - thi công Shop drawing, trình mẫu vật tư, đề xuất vật tư.

- Lập hồ sơ chất lượng, khối lượng thanh toán, kiểm soát và tối ưu chi phí hoạt động trong ngân sách được duyệt.

- Lập hồ sơ nghiệm thu vật tư, lắp đặt, hoàn công. - Điều phối nhân sự, họp với Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát và phân công công việc hợp lý cho các nhà thầu phụ, tổ đội.

- Các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám đốc.

- Chấp nhận đi công tác tỉnh.

- Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 16 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành liên quan cơ điện lạnh.

- Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm chỉ huy trưởng, ít nhất 02 công trình.

- Có Chứng chỉ Chỉ Huy Trưởng công trình.

- Có Chứng chỉ hành nghề giám sát hạng I, hạng II.

Tại CTCP Cơ Điện Lạnh Nam Thịnh Đà Nẵng Thì Được Hưởng Những Gì

- Được tham gia đóng BHXH, BHYT và hưởng các chế độ phúc lợi theo luật lao động.

- Lương tháng 13, thưởng, lợi nhuận dự án và các chế độ đãi ngộ hấp dẫn theo chính sách hiện hành của Công ty.

- Hưởng trợ cấp dự án khi công tác xa, đi du lịch hằng năm.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CTCP Cơ Điện Lạnh Nam Thịnh Đà Nẵng

