Tuyển Giám đốc điều hành Công ty CP Đá ốp lát và Xây dựng Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 50 Triệu

Mô Tả Công Việc Giám đốc điều hành Với Mức Lương Đến 50 Triệu

Công ty CP Đá ốp lát và Xây dựng Hà Nội (Hà Nội) tuyển dụng 03 Giám đốc điều hành tại: Hà Nội, Thanh Hoá và Nghệ An.

Mô tả công việc:

• Xây dựng chiến lược phát triển/kinh doanh, điều hành và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của Công ty theo nghị quyết, quyết định của HĐQT, nghị quyết của ĐHCĐ, điều lệ Công ty và tuân thủ pháp luật của Nhà nước.

• Hoạch định, dự báo nhu cầu nhân lực của Công ty. Xây dựng hệ thống tổ chức và Quy trình để sử dụng và quản lý đội ngũ hiệu quả.

• Quản lý tài chính và kiểm soát chi phí trong phạm vi, thẩm quyền được giao.

• Bảo toàn, phát triển nguồn vốn thực hiện theo phương án kinh doanh đã được HĐQT phê duyệt và thông qua ĐHCĐ.

• Đánh giá kết quả thực hiện công việc, kế hoạch sản xuất, kinh doanh của công ty và các đơn vị theo định kỳ theo tháng, quý, năm cho HĐQT.

• Chủ động xây dựng, triển khai và đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động chung của Công ty. Liên tục cải tiến quy trình và hiệu suất công ty để đạt được kết quả tốt nhất. Đánh giá và quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh, đảm bảo tuân thủ mọi quy định và chính sách.

• Tổ chức và quản lý công tác ATLĐ, PCCC, Vệ sinh môi trường, trách nhiệm xã hội.

• Chủ trì làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan quản lý chuyên ngành, các đơn vị tham gia liên quan đến quá trình hoạt động sản xuất.

• Các công việc khác theo sự chỉ đạo của HĐQT.

Với Mức Lương Đến 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tuổi: Từ 35 tuổi trở lên

• Trình độ: Tốt nghiệp đại học, có trình độ, năng lực quản lý, điều hành, kinh doanh thuộc các ngành nghề kinh tế, kỹ thuật, xây dựng, xuất khẩu, khai thác khoáng sản...

• Có trên 5 năm kinh nghiệm quản lý, lãnh đạo, kinh doanh, trong đó có ít nhất 2 năm ở vị trí Giám đốc trở lên, vận hành doanh nghiệp có trên 300 lao động. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong môi trường kinh doanh quốc tế.

• Đối với vị trí Giám đốc ở tỉnh Thanh Hoá và Nghệ An: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành khai thác mỏ lộ thiên hoặc địa chất thăm dò. Có ít nhất 03 năm ở vị trí tương đương và kinh nghiệm thực tế tại các mỏ khai thác và chế biến khoáng sản.

• Có khả năng xây dựng mối quan hệ hiệu quả với các đối tác, khách hàng và người lao động trong công ty.

• Có uy tín, phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức chấp hành pháp luật, được cán bộ nhân viên trong Công ty tín nhiệm.

• Có sức khỏe để đảm đương công việc, nhanh, nhạy trong cơ chế thị trường, hiểu biết pháp luật của Nhà nước.

• Không kiêm nhiệm bất cứ một chức vụ quản trị điều hành nào tại các tổ chức kinh tế khác. Gia đình và bản thân không sản xuất kinh doanh các sản phẩm cùng ngành nghề.

• Sử dụng công nghệ thông tin thành thạo

Tại Công ty CP Đá ốp lát và Xây dựng Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

+ Mức lương:

Giám đốc điều hành tại Hà Nội: 50 triệu VNĐ/tháng.

Giám đốc điều hành tại Thanh Hoá, Nghệ An: 25-40 triệu VNĐ/tháng.

+ Thưởng Lợi nhuận vượt định mức/năm (theo kết quả SXKD chung của công ty).

+ Thưởng Vượt kế hoạch riêng cho GĐ Điều hành do HĐQT đưa ra đầu năm KH

Các chế độ khác:

- Thưởng lương tháng 13 + tiền lễ tết, nghỉ mát theo chính sách đãi ngộ của công ty.

- Được hưởng chế độ nghỉ phép, BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước và công ty.

- Phụ cấp: ăn trưa, công tác phí khoán...

Môi trường và điều kiện làm việc:

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp.

- Có đầy đủ phương tiện phục vụ làm việc.

- Có xe ô tô đưa đón hàng ngày.

- Được công ty tạo điều kiện về kinh phí để học tập phát triển bản thân.

- Thời gian làm việc: 8 tiếng/ngày, Nghỉ chủ Nhật hàng tuần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Đá ốp lát và Xây dựng Hà Nội

