Tuyển Sản xuất SUNNY AUTOMOTIVE OPTECH VINA CO., LTD làm việc tại Nghệ An thu nhập 18 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại SUNNY AUTOMOTIVE OPTECH VINA CO., LTD
- Nghệ An: Zone 3
- Khu công Nghiệp WHA, xã Nghi Đồng,, Nghi Lộc
Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 18 - 20 Triệu
Phân bổ nhiệm vụ công việc hợp lý theo kế hoạch sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất, cải thiện chất lượng sản phẩm.
Duy trì kỷ luật công việc và trật tự làm việc trong sản xuất, kiểm soát chi phí lao động và vật tư, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm thiểu tổn thất vật liệu trong quá trình sản xuất, hoàn thành mục tiêu sản xuất đúng thời hạn.
Giám sát các phương pháp vận hành chuẩn, đảm bảo an toàn và vệ sinh tại khu vực sản xuất.
Đáp ứng kịp thời với các sự cố sản xuất, phát hiện vấn đề và theo dõi để giải quyết ngay lập tức.
Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tiếng Trung 4 kỹ năng ( Nghe- nói- đọc- viết) thành thạo, đạt trình độ HSK 4-5
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm quản lý sản xuất
Thành thạo các phần mềm văn phòng như Excel, Word
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm trong công ty điện tử
Tại SUNNY AUTOMOTIVE OPTECH VINA CO., LTD Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập từ 18-20 triệu++
Mức lương thương lượng, phù hợp với năng lực
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng quản lý
Cơ hội thăng tiến trong công việc
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại SUNNY AUTOMOTIVE OPTECH VINA CO., LTD
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
