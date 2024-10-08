Tuyển Quản lý Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 108 Trần Phú, phường Hồng Sơn, TP Vinh

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

-Quản lý toàn bộ hoạt động tại Cơ sở (Mô hình phòng khám chuyên khoa da liễu với hoạt động kinh doanh chính là tư vấn bán các gói trị liệu và mỹ phẩm); quản lý vận hành, nhân sự, tài sản, đồ dùng công cụ dụng cụ, mỹ phẩm...

-Chịu trách nhiệm về Doanh số Cơ sở với Ban Lãnh đạo; phân bổ chỉ tiêu cho Nhân viên bộ phận Tư vấn/kỹ thuật; giám sát, đốc thúc, hỗ trợ để CBNV Cơ sở hoàn thành chỉ tiêu được giao;

-Lập báo cáo, kế hoạch, tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện kế hoạch.

-Đào tạo cho đội ngũ nhân viên tại cơ sở đảm bảo quy trình, quy chuẩn, giúp đội ngũ hoàn thành tốt mục tiêu công việc.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tối thiểu 5 năm thực chiến trong lĩnh vực Tư vấn trực tiếp hoặc phụ trách kỹ thuật tại các Thẩm mỹ viện, spa, mỹ phẩm

-Ưu tiên các Ứng viên đã có kinh nghiệm tư vấn các dịch vụ về da, laser công nghệ cao hoặc nâng cơ, căng chỉ.

Yêu thích công việc làm đẹp, Tư vấn chăm sóc Khách hàng. Kỹ năng Sale tốt, đam mê tư vấn, có khả năng đào tạo, push up đội ngũ tốt và mong muốn thu nhập cao. Ngoại hình ưa nhìn, tác phong chuyên nghiệp.

Yêu thích công việc làm đẹp, Tư vấn chăm sóc Khách hàng.

Kỹ năng Sale tốt, đam mê tư vấn, có khả năng đào tạo, push up đội ngũ tốt và mong muốn thu nhập cao.

Ngoại hình ưa nhìn, tác phong chuyên nghiệp.

Tại Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương chính: 20-30 triệu + KPIs ( tổng thu nhập 50-100 triệu).

-Lương chính:

Doanh số cá nhân, thưởng Hot Bonus ,thưởng tháng lương thứ 13, thưởng thưởng danh hiệu hàng năm, các khoản thưởng khác theo quy định của công ty. -Chính sách phúc lợi: Phụ cấp ăn trưa 25,000 VNĐ/ngày, thưởng sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ theo chế độ công đoàn, du lịch, team building, nghỉ mát hàng năm, được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, lộ trình thăng tiến rõ ràng, BHYT, BHTN, BHXH theo quy định.

-Thưởng:

-Chính sách phúc lợi:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO

