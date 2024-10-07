Tuyển Chuyên Viên Kiểm Soát Nội Bộ thu nhập 11 - 17 triệu Toàn thời gian tại Nghệ An

Mức lương 11 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nghệ An: 25 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Lê Mao, TP Vinh

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 11 - 17 Triệu

Phân tích báo cáo, phân tích dữ liệu nghiệp vụ từ các bên liên quan; Báo cáo về rủi ro và hệ thống quản trị rủi ro của doanh nghiệp; Đảm bảo quy trình vận hành của công ty đúng quy định và tránh được rủi ro; Có khả năng lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị theo yêu cầu; Soát xét báo cáo tài chính định kỳ của Công ty và các đơn vị thành viên; Kiểm tra được tính hợp lý, hợp lệ của chứng từ; Đọc, nghiên cứu, tập hợp các văn bản pháp lý liên quan đến vấn đề tài chính, kế toán, thuế để đảm bảo các hoạt động của Công ty tuân thủ các văn bản hiện hành; Các công việc khác của Phòng và công việc khác được giao;

Phân tích báo cáo, phân tích dữ liệu nghiệp vụ từ các bên liên quan;

Báo cáo về rủi ro và hệ thống quản trị rủi ro của doanh nghiệp;

Đảm bảo quy trình vận hành của công ty đúng quy định và tránh được rủi ro;

Có khả năng lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị theo yêu cầu;

Soát xét báo cáo tài chính định kỳ của Công ty và các đơn vị thành viên;

Kiểm tra được tính hợp lý, hợp lệ của chứng từ;

Đọc, nghiên cứu, tập hợp các văn bản pháp lý liên quan đến vấn đề tài chính, kế toán, thuế để đảm bảo các hoạt động của Công ty tuân thủ các văn bản hiện hành;

Các công việc khác của Phòng và công việc khác được giao;

Với Mức Lương 11 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: Từ 25 trở lên; Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính như Đại học Kinh Tế Quốc Dân, Học viện Tài Chính, Đại học Thương Mại...; Có kinh nghiệm về Kế toán tổng hợp, hoặc kiểm toán/ kiểm soát nội bộ; Am hiểu các chính sách thuế và chế độ, chuẩn mực kế toán hiện hành; Tỉ mỉ, cẩn thận và đặc biệt là rất trung thực.

Độ tuổi: Từ 25 trở lên;

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính như Đại học Kinh Tế Quốc Dân, Học viện Tài Chính, Đại học Thương Mại...;

Có kinh nghiệm về Kế toán tổng hợp, hoặc kiểm toán/ kiểm soát nội bộ;

Am hiểu các chính sách thuế và chế độ, chuẩn mực kế toán hiện hành;

Tỉ mỉ, cẩn thận và đặc biệt là rất trung thực.

Tại Công ty CP Golden City Thì Được Hưởng Những Gì

Gói lương thưởng: Lương cứng: 11.000.000 – 17.000.000 VNĐ/tháng (thỏa thuận) + Lương tháng thứ 13, thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh của Công ty, thưởng thâm niên, thưởng các ngày lễ, tết, thưởng nhân viên xuất sắc; Đánh giá tăng lương định kỳ dựa trên năng lực và hiệu quả công việc; Phúc lợi khác: Tặng logo vàng, du lịch nghỉ mát teambuilding, miễn phí ăn trưa tại bếp cơ quan..; Tham gia BHXH đầy đủ và các chế độ khác theo quy đinh của Luật lao động; Môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động Văn phòng làm việc được thiết kế theo tiêu chuẩn cao; Cơ sở vật chất hiện đại, trang bị các khu vực: bếp ăn, phòng nghỉ, giải trí, đọc sách, coffee lounge..; Văn hóa làm việc năng động, trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau; Cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp rộng mở.

Gói lương thưởng: Lương cứng: 11.000.000 – 17.000.000 VNĐ/tháng (thỏa thuận) + Lương tháng thứ 13, thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh của Công ty, thưởng thâm niên, thưởng các ngày lễ, tết, thưởng nhân viên xuất sắc;

Đánh giá tăng lương định kỳ dựa trên năng lực và hiệu quả công việc;

Phúc lợi khác: Tặng logo vàng, du lịch nghỉ mát teambuilding, miễn phí ăn trưa tại bếp cơ quan..;

Tham gia BHXH đầy đủ và các chế độ khác theo quy đinh của Luật lao động;

Môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động

Văn phòng làm việc được thiết kế theo tiêu chuẩn cao;

Cơ sở vật chất hiện đại, trang bị các khu vực: bếp ăn, phòng nghỉ, giải trí, đọc sách, coffee lounge..;

Văn hóa làm việc năng động, trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau;

Cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp rộng mở.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Golden City

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin