Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế Công ty CP Golden City làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 17 Triệu

Mức lương 8 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nghệ An: 25 Minh Khai, P Lê Mao, TP Vinh

Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương 8 - 17 Triệu

Tiếp nhận chứng từ kế toán, kiểm tra tính hợp lý hợp lệ, hoàn thiện chứng từ kế toán;

Hạch toán kế toán;

Lập báo cáo tài chính, tờ khai thuế theo quy định;

Nghiên cứu các văn bản pháp lý liên quan đến công việc tài chính, kế toán, thuế;

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Phòng và Ban Tổng giám đốc.

Với Mức Lương 8 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính;

Hiểu hiểu các chính sách thuế và chế độ, chuẩn mực kế toán hiện hành;

Nhanh nhẹn, nắm bắt công việc và thích nghi nhanh, chủ động trong công việc;

Tỉ mỉ, cẩn thận và trung thực;

Chấp nhận ứng viên ít kinh nghiệm nếu tiềm năng;

Tại Công ty CP Golden City Thì Được Hưởng Những Gì

1. Quyền lợi đặc biệt tới nhân viên

Gói lương thưởng hấp dẫn: Lương cứng: 8.000.000 – 17.000.000 VNĐ/tháng (thỏa thuận) + Lương tháng thứ 13, thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh của Công ty, thưởng thâm niên, thưởng các ngày lễ, tết, thưởng nhân viên xuất sắc;

Đánh giá tăng lương định kỳ dựa trên năng lực và hiệu quả công việc;

Phúc lợi khác: Tặng logo vàng, du lịch nghỉ mát teambuilding, miễn phí ăn trưa tại bếp cơ quan..;

Tham gia BHXH đầy đủ và các chế độ khác theo quy đinh của Luật lao động;

2. Môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động

Văn phòng làm việc được thiết kế theo tiêu chuẩn cao;

Cơ sở vật chất hiện đại, trang bị các khu vực: bếp ăn, phòng nghỉ, giải trí, đọc sách, coffee lounge..;

Văn hóa làm việc năng động, trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau;

Cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp rộng mở.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Golden City

