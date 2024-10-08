Tuyển Chuyên Viên Hành Chính Nhân Sự Tổng Hợp thu nhập 8 - 12 triệu Toàn thời gian tại Nghệ An

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Nghệ An: Đường Yên Hòa, Quán Bàu, T, TP Vinh

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

1. Công tác tuyển dụng: Xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyển dụng

- Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của các Phòng Ban, lập kế hoạch và các thủ tục phê duyệt tuyển dụng trình các cấp lãnh đạo.

- Xây dựng mô tả công việc chung của các vị trí (Làm tài liệu tham khảo), và các vị trí được yêu cầu.

- Đăng tuyển, tiếp nhận, sàng lọc hồ sơ và phối hợp với Trưởng bộ phận tổ chức phỏng vấm, lựa chọn ứng viên phù hợp theo đúng kế hoạch.

- Gửi thông báo, soạn thảo hồ sơ đầu vào cho ứng viên ứng tuyển.

- Lập báo cáo đánh giá kết quả tuyển dụng, thử việc trình Trường phòng.

- Hướng dẫn, giới thiệu cho nhân viên mới về các chính sách, quy định nhân sự và văn hóa của Công ty.

2. Công tác quản lý nhân sự

- Theo dõi, cập nhật và quản lý hồ sơ, danh sách lao động Công ty.

- Theo dõi biến động nhân sự. Định kỳ thống kê, lập báo cáo phân tích tình hình sử dụng nhân sự trình Trưởng phòng.

- Trực tiếp soạn thảo các văn bản thay đổi công việc, mức lương, khen thưởng, xử phạt, chấm dứt hợp đồng lao động.

- Xử lý các vấn đề trong quan hệ lao động: tiếp nhận, xử lý và giải đáp các thông tin từ NLĐ về các vấn đề liên quan đến quan hệ lao động.

3. Tham gia xây dựng và triển khai hệ thống quản trị

- Tham gia xây dựng và hoàn thiện hệ thống quản trị (Quy trình, Quy chế, Quy định...).

- Hướng dẫn, đôn đốc các phòng/ban thực hiện hệ thống quản trị đúng kế hoạch.

- Tham gia xây dựng các chế độ chính sách, phúc lợi cho NLĐ.

- Cập nhật các sáng kiến, ý tưởng khoa học phục vụ trong quản trị.

4. Công tác BHXH, Thuế TNCN (Phối hợp bộ phận kế toán)

- Theo dõi, cập nhật số liệu tăng giảm BHXH, BHYT và phối hợp đối chiếu với cơ quan BHXH hàng tháng.

- Phối hợp hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục và liên hệ với Cơ quan BHXH cho Người lao động tham gia và/hoặc hưởng các chế độ BHXH, BHYT theo đúng quy định.

- Xét các điều kiện và lập danh sách nhân sự đủ điều kiện tham gia BHXH trình duyệt.

- Tiếp nhận thông tin và giải quyết các thắc mắc của NLĐ về vấn để BHXH.

- Thực hiện các nghiệp vụ BHXH: Tăng, giảm, chế độ, sổ, thẻ...

5. Công tác đào tạo

- Xây dựng chương trình và tham gia đào tạo hội nhập nhân sự mới.

- Tổng hợp nhu cầu đào tạo và lập kế hoạch đào tạo cho từng đối tượng lao động khi có yêu cầu.

6. Vận hành hệ thống lương, thưởng và chế độ chính sách đãi ngộ (Phối hợp bộ phận kế toán)

- Tham gia điều chỉnh, quy chuẩn hệ thống bảng lương phù hợp tiêu chí tính lương hàng tháng.

- Tính lương tháng.

- Xử lý và giải đáp các thắc mắc về lương cho NLĐ.

7. Công tác hành chính

- Tiếp nhận, soạn thảo, ban hành các loại văn bản, giấy tờ theo yêu cầu (Quyết định, tờ trình, đề xuất, đề nghị, thông báo, công văn, thư mời, biên bản, đơn từ khác.....).

- Sắp xếp, lưu trữ, theo dõi các loại công văn giấy tờ theo đúng quy cách.

- Thống kê, theo dõi sử dụng tài sản, công dụng cụ, VPP.

- Lập kế hoạch chi phí tháng các khoản phải thanh toán thuộc chi phí HCNS.

- Chuẩn bị thiết bị, máy móc, vị trí làm việc cho nhân sự. Chuẩn bị phòng họp phục vụ các cuộc họp, tiếp khách.

- Phối hơp tổ chức các sự kiện.

8. Thực hiện các phần hành công việc HCNS khác và các công việc được giao khác.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Tốt nghiệp từ cao đẳng chuyên ngành quản trị nhân sự, lao động xã hội hoặc các chuyên ngành liên quan. 2. Kinh nghiệm từ 3 năm, ưu tiên lĩnh vực xây dựng, bất động sản. 3. Sử dụng thành thạo tin tin học văn phòng. 4. Kỹ năng giao tiếp. 5. Kỹ năng xử lý tình hường và giải quyết công việc. 6. Trung thực, cẩn thận và tận tụy trong công việc. 7. Tư duy nhạy bén, chủ động, hướng đến hiệu quả công việc.

Tuổi từ 35 - 45

Tại Công ty cổ phần xây dựng 469 Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Từ 8 – 12triệu/tháng hoặc thỏa thuận theo năng lực. Phụ cấp: Theo quy định của Công ty. Phúc lợi: Hưởng đầy đủ chế độ theo quy định về BHXH, BHYT, BHTN. Thưởng và phúc lợi khác: Lễ, tết, sinh nhật, hiếu, hỉ, nghỉ mát hàng năm... Môi trường làm việc thân thiện, dân chủ và ổn định lâu dài. Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7 hàng tuần.

Mức lương: Từ 8 – 12triệu/tháng hoặc thỏa thuận theo năng lực.

Phụ cấp: Theo quy định của Công ty.

Phúc lợi: Hưởng đầy đủ chế độ theo quy định về BHXH, BHYT, BHTN.

Thưởng và phúc lợi khác: Lễ, tết, sinh nhật, hiếu, hỉ, nghỉ mát hàng năm...

Môi trường làm việc thân thiện, dân chủ và ổn định lâu dài.

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7 hàng tuần.

Sáng: 7h30 – 11h30

Chiều: 14h00 – 17h30

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần xây dựng 469

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin