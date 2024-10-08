Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế Công ty TNHH Elehome làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nghệ An: tòa nhà kuchen, TP Vinh

Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Lập và theo dõi các báo cáo tài chính, kế toán cho công ty trong lĩnh vực xây dựng và bảo trì/sửa chữa Quản lý sổ sách kế toán, chứng từ, hóa đơn liên quan đến các hoạt động tài chính của công ty Thực hiện các nghiệp vụ kế toán như: ghi sổ, tổng hợp số liệu, lập báo cáo tài chính định kỳ Kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán với các bộ phận liên quan Theo dõi công nợ, thanh toán cho nhà cung cấp và thu tiền từ khách hàng Hỗ trợ lập kế hoạch ngân sách và dự báo tài chính cho các dự án xây dựng Tính toán và kê khai thuế, chuẩn bị hồ sơ quyết toán thuế theo quy định Hỗ trợ các công việc hành chính văn phòng khi cần thiết

Lập và theo dõi các báo cáo tài chính, kế toán cho công ty trong lĩnh vực xây dựng và bảo trì/sửa chữa

Quản lý sổ sách kế toán, chứng từ, hóa đơn liên quan đến các hoạt động tài chính của công ty

Thực hiện các nghiệp vụ kế toán như: ghi sổ, tổng hợp số liệu, lập báo cáo tài chính định kỳ

Kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán với các bộ phận liên quan

Theo dõi công nợ, thanh toán cho nhà cung cấp và thu tiền từ khách hàng

Hỗ trợ lập kế hoạch ngân sách và dự báo tài chính cho các dự án xây dựng

Tính toán và kê khai thuế, chuẩn bị hồ sơ quyết toán thuế theo quy định

Hỗ trợ các công việc hành chính văn phòng khi cần thiết

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán hoặc các ngành liên quan Không yêu cầu kinh nghiệm, công ty sẽ đào tạo Có kiến thức cơ bản về kế toán nội bộ và kế toán thuế Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Word và Excel Có khả năng đọc hiểu các báo cáo tài chính cơ bản Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực trong công việc Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt Có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực cao

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán hoặc các ngành liên quan

Không yêu cầu kinh nghiệm, công ty sẽ đào tạo

Có kiến thức cơ bản về kế toán nội bộ và kế toán thuế

Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Word và Excel

Có khả năng đọc hiểu các báo cáo tài chính cơ bản

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực trong công việc

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt

Có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực cao

Tại Công ty TNHH Elehome Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động: BHXH, BHYT, BHTN Được đào tạo và hướng dẫn công việc cụ thể Cơ hội thăng tiến trong ngành kế toán xây dựng Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm của công ty

Mức lương thỏa thuận theo năng lực

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động: BHXH, BHYT, BHTN

Được đào tạo và hướng dẫn công việc cụ thể

Cơ hội thăng tiến trong ngành kế toán xây dựng

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Elehome

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin