Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế Công ty TNHH Elehome làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán/Kiểm toán/Thuế Tại Công ty TNHH Elehome
- Nghệ An: tòa nhà kuchen, TP Vinh
Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Lập và theo dõi các báo cáo tài chính, kế toán cho công ty trong lĩnh vực xây dựng và bảo trì/sửa chữa
Quản lý sổ sách kế toán, chứng từ, hóa đơn liên quan đến các hoạt động tài chính của công ty
Thực hiện các nghiệp vụ kế toán như: ghi sổ, tổng hợp số liệu, lập báo cáo tài chính định kỳ
Kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán với các bộ phận liên quan
Theo dõi công nợ, thanh toán cho nhà cung cấp và thu tiền từ khách hàng
Hỗ trợ lập kế hoạch ngân sách và dự báo tài chính cho các dự án xây dựng
Tính toán và kê khai thuế, chuẩn bị hồ sơ quyết toán thuế theo quy định
Hỗ trợ các công việc hành chính văn phòng khi cần thiết
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán hoặc các ngành liên quan
Không yêu cầu kinh nghiệm, công ty sẽ đào tạo
Có kiến thức cơ bản về kế toán nội bộ và kế toán thuế
Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Word và Excel
Có khả năng đọc hiểu các báo cáo tài chính cơ bản
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực trong công việc
Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt
Có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực cao
Tại Công ty TNHH Elehome Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương thỏa thuận theo năng lực
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động: BHXH, BHYT, BHTN
Được đào tạo và hướng dẫn công việc cụ thể
Cơ hội thăng tiến trong ngành kế toán xây dựng
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Elehome
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
