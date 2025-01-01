Danh sách Công ty >

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU MEGASOFT (VIỆT NAM)

25 - 99 Nhân viên
Công ty Megasoft ra đời tại Manila, Philippines vào năm 1998. Hiện nay, công ty có 9 nhà máy sản xuất và gần 4000 nhân viên trên toàn cầu, với sản lượng sản xuất hàng ngày lên đến hơn 15 triệu sản phẩm để phục vụ người tiêu dùng trên toàn thế giới. Công ty tự hào có 7 lĩnh vực kinh doanh chính hiện đã có mặt tại 7 khu vực trên thế giới gồm Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Châu Phi, Châu Âu, Châu Đại Dương, Châu Á và Trung Quốc. Công ty có nền tảng tích hợp của sản xuất cung ứng và tiếp thị trong các sản phẩm FMCG như tã em bé, tã người lớn, khẩu trang bảo hộ y tế, băng vệ sinh phụ nữ, tã cho thú cưng, khăn giấy ướt và mặt nạ mắt. Hiện nay, công ty đã hình thành một hệ thống chuỗi cung ứng hoàn chỉnh, với 9 nhà máy sản xuất trên toàn cầu và 4 công ty con trong chuỗi cung ứng. Được thành lập từ năm 1998, MegaSoft đã gia nhập thị trường Trung Quốc vào năm 2007, với hơn 20 năm lịch sử. Đến nay, các thương hiệu và sản phẩm của công ty đã có mặt tại hơn 81 quốc gia, trải rộng trên 6 châu lục trên thế giới, thu được sự yêu thích rộng rãi từ khách hàng toàn cầu và đạt được hợp tác với các doanh nghiệp nổi tiếng trên toàn cầu.

Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU MEGASOFT (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Hạn nộp: 02/10/2025

Hồ Chí Minh Thỏa thuận Kinh nghiệm: Không yêu cầu

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
Số 277 đường Đinh Bộ Lĩnh phường 26 quận Bình Thạnh Tp.hcm

